El lateral se ganó un lugar como titular en el Cacique de la mano del Tano, pero más que agradecerle valoró su propio esfuerzo. Dijo que ha mejorado, pero no se conforma.

Jeyson Rojas regresó a Colo Colo y se ha transformado en uno de los pilares en lo que va de temporada 2026. El lateral tomó camiseta de titular pese a que había llegado un refuerzo importante en su puesto y recibió un espaldarazo de Fernando Ortiz que, más allá de agradecer, lo lleva a felicitarse a sí mismo.

Después de salir a préstamo a Deportes La Serena para sumar minutos, el canterano albo volvió al Estadio Monumental para sentar a Matías Fernández Cordero. El Tano le vio algo que el fichaje no ha mostrado y le dio un lugar entre los estelares, algo que no imaginaba.

Es por ello que ahora, con la primera rueda del torneo finalizada, llega el momento de hacer balances. Y es ahí donde el lateral sorprende a todos valorando el apoyo de su técnico pero optando por destacar su propio trabajo en los últimos meses.

Jeyson Rojas agradece a Fernando Ortiz pero destaca su esfuerzo para ser titular en Colo Colo

A Jeyson Rojas le cambió la vida esta temporada tras volver a Colo Colo para agarrar camiseta de titular. El lateral regresó de su préstamo para ser uno de los estelares de un Cacique que terminó la primera rueda del torneo como líder y a 10 puntos de ventaja de sus escoltas.

Jeyson Rojas agradeció a Fernando Ortiz por su respaldo, pero no se quitó méritos en Colo Colo. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, el canterano analizó lo que ha sido su 2026. “Siento que partí de menos a más. He mejorado muchísimo, siempre hay que seguir haciéndolo, pero he ido tomando más confianza. Me ayuda que el equipo esté bien y me apoye, estoy bien y contento”.

De hecho, el ex Deportes La Serena se entusiasma con cómo puede terminar el año. “Los objetivos son sumar la mayor cantidad de minutos, seguir jugando y que a fin de año podamos celebrar con el equipo. Seguir de la misma manera en la que estamos”.

Fue tras ello que a Jeyson Rojas le preguntaron por el respaldo que le ha dado Fernando Ortiz, sorprendiendo a todos con sus palabras. “Ha sido muy importante, uno se gana el puesto a base de esfuerzo, entrenando cada día. Para cualquier jugador es muy importante, pero uno trabaja también para ganarse ese lugar“.

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Esta manera de ver las cosas tiene una razón. “Siento que he crecido muchísimo desde que me tocó debutar, en un momento complicado para el club y empezaba a sumar mis primeros minutos. No es lo que espera uno como jugador pero hay que asumirlo, hacerse cargo y trabajar para mejorar. Siento que he mejorado mucho, se puede más y siento que puedo dar mucho más“.

Finalmente, recordó lo que fue su gol ante Cobresal el fin de semana. “Felicidad máxima, es el club de mis amores y donde crecí. Nada más lindo que anotar con esta camiseta, con estadio lleno y terminar de esa forma la primera rueda. Es lo más lindo que puede haber para un jugador”.

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Jeyson Rojas deja en claro que, más allá del respaldo de Fernando Ortiz, se ha esforzado mucho para ser titular en Colo Colo. El lateral disfruta de su revancha en el Cacique y ruega mantenerse así para poder festejar en grande a fin de año.

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