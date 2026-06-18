Once titular confirmado: la formación de la U contra O'Higgins con cambios, uno sorpresa juvenil en el mediocampo.

Universidad de Chile se pone al día en la Liga de Primera y enfrenta a O’Higgins por el partido que estaba pendiente por la decimotercera fecha, en el Estadio Nacional. El duelo también cerrará la primera rueda del campeonato nacional.

A espera del duelo, Fernando Gago confirmó la formación de los azules: la U alineará con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete, Luis Rojas y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas en ataque.

De esta forma, el joven mediocampista, Elías Rojas (18 años), sorprende como titular. En su lugar se esperaba a Ignacio Vásquez (20).

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Detalles de la U para el duelo contra O’Higgins

Cabe recordar que la U lamenta las bajas de Lucas Assadi por un tema familiar y Franco Calderón que está enfermo. El DT mantuvo a Javier Altamirano y Juan Martín Lucero entre los citados pese a ser blanco de las críticas.

Formación confirmada de la U.

Se mantienen fuera por lesión Charles Aránguiz y Matías Zaldivia. Respecto al empate contra La Calera, Tamayo reemplaza a Calderón, quien había tomado lugar entre los titulares precisamente por las dolencias de los dos centrales de estelaridad en el Chuncho. Ramírez había vuelto contra Los Cementeros. El otro cambio fue Rojas por Vásquez.

En la banca azul estarán Cristopher Toselli; Diego Vargas, Nicolás Fernández, Juan Martín Lucero, Javier Altamirano, Marcelo Díaz, Ignacio Vásquez, Lucas Romero y Vicente Ramírez.

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La U y O’Higgins se miden este jueves 18 de junio, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional. El duelo que estaba pendiente es válido por la fecha 13 de la Liga de Primera.