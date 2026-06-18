Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Formación confirmada de la U contra O’Higgins: juvenil es sorpresa y entra por Nacho Vásquez

Once titular confirmado: la formación de la U contra O'Higgins con cambios, uno sorpresa juvenil en el mediocampo.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Formación confirmada de la U ante O'Higgins.
© PhotosportFormación confirmada de la U ante O'Higgins.

Universidad de Chile se pone al día en la Liga de Primera y enfrenta a O’Higgins por el partido que estaba pendiente por la decimotercera fecha, en el Estadio Nacional. El duelo también cerrará la primera rueda del campeonato nacional.

A espera del duelo, Fernando Gago confirmó la formación de los azules: la U alineará con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete, Luis Rojas y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas en ataque.

De esta forma, el joven mediocampista, Elías Rojas (18 años), sorprende como titular. En su lugar se esperaba a Ignacio Vásquez (20).

Minuto a minuto: U de Chile y O’Higgins ponen al día el partido pendiente que cierra la primera rueda

ver también

Minuto a minuto: U de Chile y O’Higgins ponen al día el partido pendiente que cierra la primera rueda

Detalles de la U para el duelo contra O’Higgins

Cabe recordar que la U lamenta las bajas de Lucas Assadi por un tema familiar y Franco Calderón que está enfermo. El DT mantuvo a Javier Altamirano y Juan Martín Lucero entre los citados pese a ser blanco de las críticas.

Formación confirmada de la U.

Formación confirmada de la U.

Se mantienen fuera por lesión Charles Aránguiz y Matías Zaldivia. Respecto al empate contra La Calera, Tamayo reemplaza a Calderón, quien había tomado lugar entre los titulares precisamente por las dolencias de los dos centrales de estelaridad en el Chuncho. Ramírez había vuelto contra Los Cementeros. El otro cambio fue Rojas por Vásquez.

En la banca azul estarán Cristopher Toselli; Diego Vargas, Nicolás Fernández, Juan Martín Lucero, Javier Altamirano, Marcelo Díaz, Ignacio Vásquez, Lucas Romero y Vicente Ramírez.

“Está medio confundido”: culpan a Fernando Gago por bajón de Gabriel Castellón en U. de Chile

ver también

“Está medio confundido”: culpan a Fernando Gago por bajón de Gabriel Castellón en U. de Chile

La U y O’Higgins se miden este jueves 18 de junio, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional. El duelo que estaba pendiente es válido por la fecha 13 de la Liga de Primera.

Lee también
Formación de Colo Colo: una duda para cerrar la primera rueda
Colo Colo

Formación de Colo Colo: una duda para cerrar la primera rueda

Formación confirmada de la U: todo a la parrilla para lograr el milagro
U de Chile

Formación confirmada de la U: todo a la parrilla para lograr el milagro

Formación de Colo Colo: juveniles a la cancha tras la eliminación
Colo Colo

Formación de Colo Colo: juveniles a la cancha tras la eliminación

Formación de Colo Colo: nueve cambios para amarga visita a Huachipato
Colo Colo

Formación de Colo Colo: nueve cambios para amarga visita a Huachipato

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo