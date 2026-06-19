La presidenta de la U asegura que antes del duelo ante O'Higgins le pidieron ir al médico, pero quiso estar al mando en el Nacional.

El problema de salud del técnico Fernando Gago no fue repentino, así lo hizo saber la presidenta de U de Chile, Cecilia Pérez, quien contó detalles de cómo se empezó a sentir antes del duelo contra O’Higgins.

Fue en la clínica Alemana donde la mandamás de Azul Azul reveló momentos que fueron clave para decidir llevar al argentino al médico, lo que lo salvó de algo mucho más grave.

“A mí me tocó estar con Manuel Mayo y con Fernando ayer en el hotel. Yo pensé que estaba un poco resfriado. Se tocaba un poco el pecho. Pero sí, me contó que desde primera hora de la mañana se sentía raro, sentía que tenía un dolor”, comentó Pérez.

Fernando Gago dirigió con dolores en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Gago se sentía mal desde antes del duelo ante O’Higgins

Cecilia Pérez fue la encargada de sacar la voz en Universidad de Chile por la situación médica de Fernando Gago, donde asegura que quiso dirigir ante O’Higgins, pese a que se sentí mal.

“Lo comentó con el cuerpo médico, le dijeron que era mejor hacer exámenes, venir a un recinto asistencial. Él no quiso. Él no quiso porque dijo que su deber era estar con los chicos, sobre todo en momentos difíciles, que él tenía que estar”, explicó.

“Yo creo que muchos de ustedes estuvieron en la conferencia de prensa ayer, uno vuelve a ver… yo estaba mientras Fabricio estaba adentro con los chiquillos, estaba con él, estaba viendo esas imágenes con Manuel, con Nacho, y hay gestos que uno ahora lo ve con perspectiva que impactan. Sobre todo cuando él termina, hace el suspiro, cómo se toca el pecho, estaba con mucho dolor. Y ahí ya se le convence y se le traslada a un recinto asistencial.”, finalizó.

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