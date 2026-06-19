Luego de sufrir un grave problema de salud, los azules pasan la responsabilidad ante Wanderers a Fabricio Coloccini.

Universidad de Chile sacó la voz por la situación de salud del técnico Fernando Gago, luego de sufrir problemas cardiovasculares que lo llevaron a una rápido a una clínica para ser intervenido.

Por lo mismo, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, llegó esta jornada a la clínica Alemana, donde también estaba el gerente deportivo Manuel Mayo, quien es más cercano con Gago.

Fue este último quien entregó algunos detalles, donde asegura que el argentino quiere dirigir el fin de semana ante Santiago Wanderers por la Copa Chile, pero entienden que no será posible.

Fernando Gago pasará su buzo a Fabricio Coloccini. Foto: Manuel Lema/Photosport

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Coloccini ante Wanderers y Gago podría volver el otro miércoles

Manuel Mayo entregó detalles de la situación de Fernando Gago, dejando en claro sus ganas de volver cuanto antes al trabajo con los jugadores de Universidad de Chile.

“Es algo médico, que creo que, un poco irresponsable, te estaría dando un diagnóstico si te digo cuándo podría volver a dirigir Fernando. Seguro que el domingo no. Y después, le gustaría estar el miércoles, pero bueno, vamos a verlo. Lo vamos a tratar de tomar con la responsabilidad y la calma que requiere para poner en primer lugar su salud”, explicó.

En ese sentido, asegura que Fabricio Coloccini comandará a la U, de la misma forma como lo haría el propio Gago, pero que van a ir viendo el día a día con mucho compromiso.

“Como dijo Cecilia (Pérez), tiene un cuerpo técnico que lleva un tiempo trabajando con él, que lo conocen, que pueden tomar las riendas del equipo. Además, tenemos un cuerpo técnico institucional del club que van a estar apoyando, así que no, no hay un apuro extremo. Yo creo que las ganas de Fernando van a apurar a que vuelva rápido porque él quiere estar, pero siempre buscando su salud”, finalizó.