Los dirigidos por Hernán Caputto rescataron una meritoria igualdad. Mono Sánchez fue clave en el equipo chileno.

Coquimbo Unido rescató un muy meritorio empate como visita en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Ahora tendrán la opción de definir todo como local ante Platense.

En un duelo muy apretado, el Calamar y los Piratas igualaron en un entretenido encuentro, el cual solo se definió en los descuentos. Ahora habrá que esperar una semana para saber cómo termina esta ronda, la cual tendrá su capítulo definitivo en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Grande Mono Sánchez

Este partido asomaba como muy parejo y así lo demostraron en los primeros minutos. Platense intentaba imponer la localía, pero Coquimbo Unido se defendía sin mayor sufrimiento. El duelo era equilibrado, hasta que llegó la apertura de la cuenta para el equipo local.

A los 35 minutos Luciano Giménez se impuso en el aire y con un lindo cabezazo puso el 1-0. Diego Sánchez quedó parado mirando como el balón se clavó en el ángulo, pero en la segunda parte tendría su momento de gloria en el partido. Ahora era momento de festejos para el Calamar.

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En el segundo tiempo, el encuentro cambió de libreto y fue Coquimbo Unido el equipo que asumió el protagonismo. Los dirigidos por Hernán Caputto adelantaron sus líneas y fueron por el empate, pero salvo un cabezazo de Lucas Pratto, no contaron con ocasiones realmente claras como para poner la igualdad.

Parecía que ya no sucedía nada más, pero apareció el VAR y también, Diego Sánchez. El árbitro Juan Benítez sancionó penal con el apoyo de la tecnología en favor de Platense. En 82 minutos, Guido Mainero se hizo cargo de la ejecución, pero el Mono contuvo su remate. El rebote le quedó a Nicolás López, pero otra vez el meta atajó. Increíble lo del arquero.

Sánchez fue el héroe de Coquimbo. Imagen: Getty

Ya en el 95′, cuando el triunfo calamar parecía listo, Guido Vadalá apareció milimétricamente habilitado y puso el 1-1 para los Piratas. Locura total entre los hinchas chilenos en Buenos Aires, quienes saben que este empate es un verdadero tesoro.

El partido terminó 1-1 entre Platense y Coquimbo. El próximo duelo será el miércoles 19 de agosto en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde los dirigidos por Hernán Caputto intentarán meterse en cuartos de final.

La previa

Coquimbo Unido vive un momento soñado y arranca su participación en octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Enfrentan a Platense en Argentina.

Los Piratas hicieron una muy buena fase de grupos y lograron ser primeros en la zona que compartieron con Tolima, Nacional y Universitario. Ahora quieren seguir dando que hablar en la ronda de los 16 mejores, donde tendrán como oponente a un duro rival.

Platense no es un club acostumbrado a estar en estas instancias, pero al igual que Coquimbo, se ganó su espacio en cancha. Sobrevivió al grupo en el que jugó contra Corinthians, Independiente de Santa Fe y Peñarol, por lo que saben cómo pararse ante equipos complicados.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Coquimbo vs Platense: