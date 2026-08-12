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CONMEBOL

¡Heroico Coquimbo! Los Piratas le roban un agónico empate a Platense en la Libertadores

Los dirigidos por Hernán Caputto rescataron una meritoria igualdad. Mono Sánchez fue clave en el equipo chileno.

Por César Vásquez

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Coquimbo disputa la ida en Argentina.
© GettyCoquimbo disputa la ida en Argentina.

Coquimbo Unido rescató un muy meritorio empate como visita en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Ahora tendrán la opción de definir todo como local ante Platense.

En un duelo muy apretado, el Calamar y los Piratas igualaron en un entretenido encuentro, el cual solo se definió en los descuentos. Ahora habrá que esperar una semana para saber cómo termina esta ronda, la cual tendrá su capítulo definitivo en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Grande Mono Sánchez

Este partido asomaba como muy parejo y así lo demostraron en los primeros minutos. Platense intentaba imponer la localía, pero Coquimbo Unido se defendía sin mayor sufrimiento. El duelo era equilibrado, hasta que llegó la apertura de la cuenta para el equipo local.

A los 35 minutos Luciano Giménez se impuso en el aire y con un lindo cabezazo puso el 1-0. Diego Sánchez quedó parado mirando como el balón se clavó en el ángulo, pero en la segunda parte tendría su momento de gloria en el partido. Ahora era momento de festejos para el Calamar.

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En el segundo tiempo, el encuentro cambió de libreto y fue Coquimbo Unido el equipo que asumió el protagonismo. Los dirigidos por Hernán Caputto adelantaron sus líneas y fueron por el empate, pero salvo un cabezazo de Lucas Pratto, no contaron con ocasiones realmente claras como para poner la igualdad.

Parecía que ya no sucedía nada más, pero apareció el VAR y también, Diego Sánchez. El árbitro Juan Benítez sancionó penal con el apoyo de la tecnología en favor de Platense. En 82 minutos, Guido Mainero se hizo cargo de la ejecución, pero el Mono contuvo su remate. El rebote le quedó a Nicolás López, pero otra vez el meta atajó. Increíble lo del arquero.

Sánchez fue el héroe de Coquimbo. Imagen: Getty

Sánchez fue el héroe de Coquimbo. Imagen: Getty

Ya en el 95′, cuando el triunfo calamar parecía listo, Guido Vadalá apareció milimétricamente habilitado y puso el 1-1 para los Piratas. Locura total entre los hinchas chilenos en Buenos Aires, quienes saben que este empate es un verdadero tesoro.

El partido terminó 1-1 entre Platense y Coquimbo. El próximo duelo será el miércoles 19 de agosto en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde los dirigidos por Hernán Caputto intentarán meterse en cuartos de final.

La previa

Coquimbo Unido vive un momento soñado y arranca su participación en octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Enfrentan a Platense en Argentina.

Los Piratas hicieron una muy buena fase de grupos y lograron ser primeros en la zona que compartieron con Tolima, Nacional y Universitario. Ahora quieren seguir dando que hablar en la ronda de los 16 mejores, donde tendrán como oponente a un duro rival.

Platense no es un club acostumbrado a estar en estas instancias, pero al igual que Coquimbo, se ganó su espacio en cancha. Sobrevivió al grupo en el que jugó contra Corinthians, Independiente de Santa Fe y Peñarol, por lo que saben cómo pararse ante equipos complicados.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Coquimbo vs Platense:

¡Final en Argentina!

Coquimbo Unido rescata un agónico empate 1-1 contra Platense. La llave de octavos de final se define en una semana más en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, muchas gracias por seguir este Minuto a Minuto. Será hasta una próxima ocasión.

¡Gol de Coquimbo Unido!

En el último minuto. Sí, en el 95', Guido Vadalá apareció como un rayo en el área y definió cruzado para poner el 1-1 para Coquimbo Unido. Locura total entre los hinchas piratas en Buenos Aires.

Tiempo cumplido

Se agregan cinco minutos de adición en Buenos Aires. Coquimbo cuenta con los últimos minutos para lograr el empate en Buenos Aires.

IMPRESIONANTE SÁNCHEZ

Diego Sánchez se tira a su izquierda y tapa el penal de Guido Mainero. Le queda el rebote a Nicolás López y con el cuerpo el Mono vuelve a tapar. Si Coquimbo supera esta llave, gran responsabilidad tendrá el arquero con esta doble atajada. Notable.

¡Penal para Platense!

Con apoyo del VAR, el juez Juan Benítez sanciona la pena máxima para Platense en 82 minutos.

Últimos 15 minutos

Coquimbo controla el balón, pero no logra llegar al empate. Platense está cómodo con la victoria y ya no arriesga demasiado.

Lo tuvo Pratto

Cristián Zavala desbordó por derecha, lanzó un muy buen centro, pero Lucas Pratto elevó de cabeza. Fue una ocasión clarísima en 55 minutos. Coquimbo Unido es superior en este segundo tiempo.

¡Comienza el segundo tiempo!

Coquimbo y Platense reanudan las acciones. Los Piratas intentan ir por el empate en Buenos Aires.

¡Final del primer tiempo!

Platense y Coquimbo Unido se van al descanso. Los argentinos lo ganan por 1-0 en un duelo muy apretado.

Así fue el gol de Platense

El tanto que le da la ventaja al Calamar sobre Coquimbo Unido en el primer tiempo.

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¡Gol de Platense!

Luciano Giménez se impone por el aire y con un lindo cabezazo, pone el 1-0 de Platense sobre Coquimbo Unido en 35 minutos. Balde de agua fría para los Piratas.

Apareció Mono Sánchez

Bonita jugada de Franco Zapiola, remata de zurda desde fuera del área y Diego Sánchez envía al córner con su cuerpo. La más peligrosa en 22 minutos de este empate sin goles.

Primeros 10 minutos

Inicio de dientes apretados. Platense intenta hacerse dueño del balón, pero Coquimbo Unido controla bien por ahora. Mucho juego en mediocampo y pocas llegadas por ahora.

¡Comenzó en Buenos Aires!

Coquimbo viste de amarillo en Argentina, mientras el local Platense lo hace enteramente de negro. Ya se juega en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Platense como local

El Calamar ha tenido suerte dispar siendo dueño de casa. Cayó ante Corinthians por 2-0, venció a Independiente de Santa Fe por 2-1 y empató contra Peñarol 1-1.

Coquimbo como visita

En la actual Copa Libertadores, Coquimbo Unido ha jugado tres partidos con distinta suerte: triunfo ante Universitario en Perú, derrota ante Tolima en Colombia y caída contra Nacional en Uruguay.

La formación de Coquimbo

Hernán Caputto quiere ganar en Argentina con esta alineación:

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Formación de Platense

Estos son los once elegidos por Martín Palermo para medirse ante Coquimbo Unido:

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Coquimbo desembarca en Buenos Aires

La delegación de Coquimbo Unido ya se encuentra en el Estadio Ciudad de Vicente López. El partido comienza a las 18:00 horas de Chile.

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Baja en Coquimbo Unido

Nicolás Johansen, quien sería titular, finalmente no estará disponible por problemas físicos. El experimentado Lucas Pratto ocupará su puesto en el ataque de Coquimbo Unido.

¿Dónde ver a Coquimbo vs Platense?

Este encuentro estará disponible en TV por ESPN 5, mientras que en streaming será posible ser visto en Disney+.

¿A qué hora es el partido?

Coquimbo Unido y Platense se enfrentarán en Buenos Aires a las 18:00 horas de Chile, por lo que muchos hinchas piratas correrán desde sus trabajos o lugar de estudio a ver al equipo de sus amores por tv o streaming.

Ida en Argentina

Como Coquimbo fue líder de su grupo, la llave de octavos de final la abre en condición de visita en el Estadio Ciudad de Vicente López de Platense. La vuelta será en el Francisco Sánchez Rumoroso en Chile.

Bienvenidos a un nuevo MINUTO a MINUTO

Hola amigos, estamos otra vez con una transmisión Minuto a Minuto. Esta vez es Coquimbo Unido el equipo chileno que salta a la cancha en la Copa Libertadores, donde se medirá ante Platense en los octavos de final de vuelta.

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