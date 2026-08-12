La ley del ex salva a Cobreloa en visita a Magallanes: así queda la tabla de la Primera B

El elenco minero rescató un valioso empate 2-2 y sigue en la parte alta de la categoría. Aunque podría perder el liderato.

Cobreloa sufrió para sumar un punto que puede ser de oro en la Primera B. El elenco de César Bravo igualó 2-2 ante Magallanes y sigue como líder, pero ahora quedó a la caza de Santiago Wanderers que tiene un partido pendiente ante Antofagasta.

El encuentro en el Estadio Santiago Bueras tuvo emociones desde el pitazo inicial. De entrada el marcador lo abrió el local con Facundo Peraza que recibió en el área el centro de Cristóbal Jorquera y con certera definición puso el 1-0 al minuto 20.

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Pero la visita no tardó en reaccionar. En el 36’ llegó la igualdad de los mineros: Cristián Muga sacó potente remate de media distancia y desató los festejos para el 1-1.

En el 54’ nuevamente se puso arriba Magallanes y con ayuda de sus rivales. Esto porque Muga en su intento de sacar el balón, y en una jugada disputada con Peraza, terminó anotando en su propio arco.

Pero en el 72’ apareció la inquebrantable ley del ex. Esto porque Tomás Aránguiz recibió fuera del área y la colocó al palo más distante de Joaquín Muñoz que no pudo evitar el 2-2 definitivo.

Lo que dejó un gusto amargo en Cobreloa ya que sigue como puntero con 35 unidades, pero ahora quedó a la caza de Santiago Wanderers que tiene 33 y juega ante Antofagasta.

“Nos vamos amargados por el resultado. Estuvimos abajo dos veces en el marcador. Seguimos arriba en la pelea. Lo importante es seguir sumando y pensar ahora en San Felipe”, recalcó Cristián Muga a TNT Sports.

Tras empate entre Magallanes y Cobreloa: así queda la tabla de la Primera B

Tras el empate entre Magallanes y Cobreloa por 2-2, ahora el elenco de César Bravo sigue como puntero con 35 unidades. El tema es que quedó a solo dos de Santiago Wanderes que está noche visita a Antofagasta. La próxima fecha nuevamente será visitante ante San Felipe en partido programado para el 16 de agosto.

Por su parte Magallanes suma 29 unidades y queda en el sexto puesto. Por lo que se mantiene en zona de Liguilla. La próxima fecha visitará a Rangers que buscará sumar para salir del fondo de la tabla. Dicho encuentro se jugará el 15 de agosto.