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Universidad Católica

La leyenda del Toro Cruzado: detalles inéditos de Fernando Zampedri y su historia en Universidad Católica

Una vez más, el goleador histórico de los Cruzados llegó al rescate del equipo. Fue en la Copa Libertadores, donde anotó su tanto 167 con la Franja en el pecho. Y acá reconstruimos su lazo eterno con detalles inéditos de cómo se forjó su llegada a la precordillera.

Por Jorge Rubio

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El 30 de diciembre de 2019, Fernando Zampedri fue anunciado como refuerzo de la UC.
© Andres Pina/PhotosportEl 30 de diciembre de 2019, Fernando Zampedri fue anunciado como refuerzo de la UC.

Universidad Católica parecía no tener por dónde encontrar el empate contra Estudiantes de La Plata, hasta que apareció Fernando Zampedri. Como tantas veces, el Toro tuvo la fórmula para marcar un gol que además fue un rescate en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Un derechazo del centrodelantero y capitán de los Cruzados se desvió en la pierna de Santiago Núñez. Y se clavó inexorablemente en la portería defendida por el uruguayo Fernando Muslera. “Había visto adelantado al arquero. Sabía que iba a patear de donde me quedara”, describió Zampedri sobre su conquista.

“Fueron las ganas de hacer el gol y la convicción”, agregó el experimentado ariete nacido en Chajarí, quien recibió un tremendo elogio de Daniel Garnero tras ese 1-1 obtenido en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. “Es el jugador más importante que tiene este club en su historia. Una leyenda viva”, manifestó el entrenador.

Así festejó Zampedri su golazo ante los Pincharratas. (Ignacio Amiconi/Fotobaires/Photosport).

Así festejó Zampedri su golazo ante los Pincharratas. (Ignacio Amiconi/Fotobaires/Photosport).

El amor entre el “9” y la Franja comenzó a fines de diciembre de 2019. Tuvo como gran responsable a Ariel Holan, quien apenas pisó el complejo de San Carlos de Apoquindo hizo fuerza por tenerlo. “Métele a ese”, le dijo el DT a José María Buljubasich cuando el gerente deportivo de Cruzados SADP le mostraba las instalaciones.

Ariel Holan junto a Juan Tagle y José María Buljubasich en el inicio de su primer ciclo como DT de la Católica. (Marcelo Hernández/Photosport).

Ariel Holan junto a Juan Tagle y José María Buljubasich en el inicio de su primer ciclo como DT de la Católica. (Marcelo Hernández/Photosport).

Se refería a Gabriel Federico, el agente de Fernando Zampedri. El único centrodelantero que convencía totalmente a Holan para reforzar a la UC en la campaña 2020. Y le manifestó al Tati eso en medio de una broma que le lanzó al otrora arquero cuando le explicó que un montón de conejos tenían a mal traer el césped de una de las canchas.

Fernando Zampedri grita un gol en Juventud Unida de Gualeguaychú. (Foto: Elonce.com).

Fernando Zampedri grita un gol en Juventud Unida de Gualeguaychú. (Foto: Elonce.com).

Luego de sugerirle sacar un rifle y terminar con el problema en el pasto, el DT dejó claro que quería sí o sí el entonces atacante de Rosario Central. Sin saber que eso sería el inicio de un lazo infinito. Sin saber que un uruguayo miembro de la comisión directiva de Deportes Antofagasta había querido a Zampedri cuando el entrerriano rompía redes en Juventud Unida de Gualeguaychú. Y sin saber que su deseo se cumpliría más pronto que tarde.

El 27 de diciembre de 2019, Fernando Zampedri fue presentado en la Católica. (Javier Salvo / Photosport).

El 27 de diciembre de 2019, Fernando Zampedri fue presentado en la Católica. (Javier Salvo / Photosport).

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El legendario camino de Fernando Zampedri en Universidad Católica

El registro goleador de Fernando Zampedri en Universidad Católica ante Santiago Wanderers. Fue en la primera fecha del Campeonato Nacional 2020. Aunque se hizo esperar mucho en el estadio Elías Figueroa Brander. Incluso el portero Mauricio Viana le tapó un penal al “9”. También una especie de tijera.

Incluso un picotón de Zampedri fue a dar directo a las manos del golero wanderino. Pero el Toro tuvo revancha. Quizá en la definición más complicada de esa jornada, tras un centro de César Munder, impactó de taco para vencer a Viana y decretar el 3-0 final. Como si estuviera destinado a hacer grandes cosas.

Fernando Zampedri y la foto de su primer festejo en la Católica. (Raul Zamora/Photosport).

Fernando Zampedri y la foto de su primer festejo en la Católica. (Raul Zamora/Photosport).

Como si estuviera decidido a ahuyentar todas las dudas que muchos hinchas Cruzados tuvieron al ver su primer encuentro. En Valparaíso comenzó una historia llena de goles. Gracias a sus 20 tantos en 32 cotejos, el Toro fue el artillero del Campeonato Nacional. El segundo del magnífico tetracampeonato de la UC, que desembolsó casi 1,5 millones de dólares para quedarse con su pase´.

Así gritó Zampedri su primer gol en la Católica. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Así gritó Zampedri su primer gol en la Católica. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Lo que siguió sorprendió a propios y ajenos. Pero demostró que parecía un destinado a romper con todos los récords. Y a dejar grabado a fuego su apellido gracias a conquistas memorables, como la chilena que le convirtió a Universidad de Chile para sentenciar el triunfo de la UC en el Clásico Universitario. En mayo de 2024, anotó su tanto 109 en Católica con esta magnánima pirueta.

La espectacular chilena de Fernando Zampedri en el Estadio Nacional. (Pepe Alvujar/Photosport).

La espectacular chilena de Fernando Zampedri en el Estadio Nacional. (Pepe Alvujar/Photosport).

Ni hablar de cuando superó a Rodrigo Barrera y se erigió en el máximo artillero histórico de la institución: otra vez la víctima fue Universidad de Chile, que en octubre de 2024 sufrió la conquista 119 de Zampedri en la Franja. Un remate potente con pique al pasto que venció la resistencia de Gabriel Castellón.

Así festejó Zampedri el histórico gol 119 en la UC, aunque Universidad de Chile venció en ese clásico. (Felipe Zanca/Photosport).

Así festejó Zampedri el histórico gol 119 en la UC, aunque Universidad de Chile venció en ese clásico. (Felipe Zanca/Photosport).

Luego de eso, hubo goles de todas las facturas: cabezazos, debajo del arco, penales, con máscara y hasta uno desde muchísima distancia ante Cobresal. Muy atrás quedaron los 118 tantos del Chamuca Barrera ante la potencia goleadora de Zampedri, hexagoleador de la máxima categoría chilena. Y en camino a aquel cetro por séptima vez consecutiva.

Así festejó el enmascarado Zampedri ante Barcelona en la Copa Libertadores 2026. (Andres Pina/Photosport).

Así festejó el enmascarado Zampedri ante Barcelona en la Copa Libertadores 2026. (Andres Pina/Photosport).

Frente a Estudiantes de La Plata, Zampedri convirtió su gol 167 en la UC. Pero ya nadie tiene dudas de su poder de fuego, que ha logrado muchísimos pasajes plagados de aura, como dicen los más jóvenes. Incluso su compañera de vida se disfrazó de oráculo en las horas previas a la visita a los Pincharratas.

Fernando Zampedri y el festejo que hizo en el Claro Arena por su golazo a Cobresal. (Felipe Zanca/Photosport).

Fernando Zampedri y el festejo que hizo en el Claro Arena por su golazo a Cobresal. (Felipe Zanca/Photosport).

“Ha hecho 167 goles con el de hoy“, dijo Fernanda Benavidez en TNT Sports como si tuviera escrito el libreto del partido. Como dice la canción Una Noche fría de Callejeros, “y los ojos maltratados se refugian en la nada. Y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada”. Pero todos esos rostros marcados por el paso del tiempo gritan gol del Toro Zampedri, la leyenda de los Cruzados.

Revisa el detalle de todos los goles de Fernando Zampedri en la UC







  N.º
  Fecha
  Competencia
  Rival
  Condición
  Marcador que produjo
  Resultado final
  Tipo





126-01-2020Primera DivisiónSantiago WanderersVisitaSantiago Wanderers 0-3 Universidad CatólicaSantiago Wanderers 0-3 Universidad CatólicaJugada
209-02-2020Primera DivisiónDeportes AntofagastaVisitaDeportes Antofagasta 1-2 Universidad CatólicaDeportes Antofagasta 2-3 Universidad CatólicaJugada
309-02-2020Primera DivisiónDeportes AntofagastaVisitaDeportes Antofagasta 1-3 Universidad CatólicaDeportes Antofagasta 2-3 Universidad CatólicaJugada
421-02-2020Primera DivisiónDeportes IquiqueLocalUniversidad Católica 2-0 Deportes IquiqueUniversidad Católica 3-1 Deportes IquiqueJugada
528-02-2020Primera DivisiónUnión La CaleraVisitaUnión La Calera 0-1 Universidad CatólicaUnión La Calera 1-1 Universidad CatólicaJugada
609-09-2020Primera DivisiónHuachipatoVisitaHuachipato 0-2 Universidad CatólicaHuachipato 1-3 Universidad CatólicaJugada
716-09-2020Copa LibertadoresGrêmioLocalUniversidad Católica 1-0 GrêmioUniversidad Católica 2-0 GrêmioJugada
823-09-2020Copa LibertadoresAmérica de CaliVisitaAmérica de Cali 1-1 Universidad CatólicaAmérica de Cali 1-1 Universidad CatólicaJugada
926-09-2020Primera DivisiónEvertonVisitaEverton 0-1 Universidad CatólicaEverton 2-2 Universidad CatólicaJugada
1004-10-2020Primera DivisiónUniversidad de ChileLocalUniversidad Católica 3-0 Universidad de ChileUniversidad Católica 3-0 Universidad de ChileJugada
1122-10-2020Copa LibertadoresInternacionalLocalUniversidad Católica 1-1 InternacionalUniversidad Católica 2-1 InternacionalJugada
1222-10-2020Copa LibertadoresInternacionalLocalUniversidad Católica 2-1 InternacionalUniversidad Católica 2-1 InternacionalJugada
1305-11-2020Copa SudamericanaSol de AméricaLocalUniversidad Católica 2-1 Sol de AméricaUniversidad Católica 2-1 Sol de AméricaJugada
1408-11-2020Primera DivisiónPalestinoVisitaPalestino 1-3 Universidad CatólicaPalestino 1-4 Universidad CatólicaJugada
1511-11-2020Primera DivisiónCuricó UnidoVisitaCuricó Unido 2-1 Universidad CatólicaCuricó Unido 3-2 Universidad CatólicaPenal
1611-11-2020Primera DivisiónCuricó UnidoVisitaCuricó Unido 3-2 Universidad CatólicaCuricó Unido 3-2 Universidad CatólicaJugada
1715-11-2020Primera DivisiónCobresalLocalUniversidad Católica 1-1 CobresalUniversidad Católica 2-1 CobresalPenal
1815-11-2020Primera DivisiónCobresalLocalUniversidad Católica 2-1 CobresalUniversidad Católica 2-1 CobresalJugada
1922-11-2020Primera DivisiónDeportes AntofagastaLocalUniversidad Católica 5-3 Deportes AntofagastaUniversidad Católica 5-3 Deportes AntofagastaPenal
2026-11-2020Copa SudamericanaRiver Plate (URU)VisitaRiver Plate (URU) 0-1 Universidad CatólicaRiver Plate (URU) 1-2 Universidad CatólicaJugada
2108-12-2020Copa SudamericanaVélez SarsfieldVisitaVélez Sarsfield 0-1 Universidad CatólicaVélez Sarsfield 1-2 Universidad CatólicaJugada
2227-12-2020Primera DivisiónAudax ItalianoVisitaAudax Italiano 0-1 Universidad CatólicaAudax Italiano 2-2 Universidad CatólicaJugada
2327-12-2020Primera DivisiónAudax ItalianoVisitaAudax Italiano 2-2 Universidad CatólicaAudax Italiano 2-2 Universidad CatólicaJugada
2430-12-2020Primera DivisiónSantiago WanderersLocalUniversidad Católica 1-0 Santiago WanderersUniversidad Católica 1-1 Santiago WanderersJugada
2510-01-2021Primera DivisiónCuricó UnidoLocalUniversidad Católica 1-1 Curicó UnidoUniversidad Católica 1-1 Curicó UnidoJugada
2614-01-2021Primera DivisiónUnión EspañolaVisitaUnión Española 1-1 Universidad CatólicaUnión Española 1-1 Universidad CatólicaJugada
2714-02-2021Primera DivisiónUniversidad de ConcepciónVisitaUniversidad de Concepción 1-2 Universidad CatólicaUniversidad de Concepción 1-2 Universidad CatólicaJugada
2821-03-2021Supercopa de ChileColo-ColoNeutralUniversidad Católica 1-2 Colo-ColoUniversidad Católica 4-2 Colo-ColoJugada
2904-04-2021Primera DivisiónPalestinoLocalUniversidad Católica 1-0 PalestinoUniversidad Católica 2-1 PalestinoPenal
3016-04-2021Primera DivisiónCuricó UnidoLocalUniversidad Católica 2-0 Curicó UnidoUniversidad Católica 2-1 Curicó UnidoJugada
3105-05-2021Copa LibertadoresNacionalLocalUniversidad Católica 1-0 NacionalUniversidad Católica 3-1 NacionalPenal
3212-05-2021Copa LibertadoresArgentinos JuniorsVisitaArgentinos Juniors 0-1 Universidad CatólicaArgentinos Juniors 0-1 Universidad CatólicaJugada
3323-05-2021Primera DivisiónUnión EspañolaVisitaUnión Española 1-1 Universidad CatólicaUnión Española 3-2 Universidad CatólicaJugada
3430-05-2021Primera DivisiónCobresalLocalUniversidad Católica 1-1 CobresalUniversidad Católica 2-1 CobresalPenal
3530-05-2021Primera DivisiónCobresalLocalUniversidad Católica 2-1 CobresalUniversidad Católica 2-1 CobresalJugada
3626-06-2021Copa ChileDeportes IquiqueLocalUniversidad Católica 3-3 Deportes IquiqueUniversidad Católica 4-4 Deportes IquiqueJugada
3729-07-2021Primera DivisiónDeportes AntofagastaVisitaDeportes Antofagasta 2-1 Universidad CatólicaDeportes Antofagasta 3-2 Universidad CatólicaPenal
3801-08-2021Primera DivisiónUniversidad de ChileVisitaUniversidad de Chile 1-1 Universidad CatólicaUniversidad de Chile 2-1 Universidad CatólicaJugada
3907-08-2021Primera DivisiónDeportes La SerenaLocalUniversidad Católica 2-1 Deportes La SerenaUniversidad Católica 4-3 Deportes La SerenaJugada
4007-08-2021Primera DivisiónDeportes La SerenaLocalUniversidad Católica 4-1 Deportes La SerenaUniversidad Católica 4-3 Deportes La SerenaJugada
4107-09-2021Primera DivisiónAudax ItalianoLocalUniversidad Católica 1-0 Audax ItalianoUniversidad Católica 3-1 Audax ItalianoPenal
4212-09-2021Primera DivisiónCuricó UnidoVisitaCuricó Unido 0-1 Universidad CatólicaCuricó Unido 2-4 Universidad CatólicaJugada
4312-09-2021Primera DivisiónCuricó UnidoVisitaCuricó Unido 0-2 Universidad CatólicaCuricó Unido 2-4 Universidad CatólicaJugada
4429-09-2021Primera DivisiónDeportes MelipillaLocalUniversidad Católica 2-0 Deportes MelipillaUniversidad Católica 4-0 Deportes MelipillaJugada
4502-10-2021Primera DivisiónUnión La CaleraVisitaUnión La Calera 0-2 Universidad CatólicaUnión La Calera 0-2 Universidad CatólicaJugada
4606-10-2021Primera DivisiónUnión EspañolaLocalUniversidad Católica 2-0 Unión EspañolaUniversidad Católica 2-1 Unión EspañolaJugada
4720-10-2021Primera DivisiónSantiago WanderersLocalUniversidad Católica 1-0 Santiago WanderersUniversidad Católica 3-2 Santiago WanderersPenal
4820-10-2021Primera DivisiónSantiago WanderersLocalUniversidad Católica 3-1 Santiago WanderersUniversidad Católica 3-2 Santiago WanderersJugada
4931-10-2021Primera DivisiónO'HigginsVisitaO'Higgins 1-1 Universidad CatólicaO'Higgins 1-3 Universidad CatólicaPenal
5031-10-2021Primera DivisiónO'HigginsVisitaO'Higgins 1-2 Universidad CatólicaO'Higgins 1-3 Universidad CatólicaJugada
5104-11-2021Primera DivisiónDeportes AntofagastaLocalUniversidad Católica 2-0 Deportes AntofagastaUniversidad Católica 4-0 Deportes AntofagastaJugada
5204-11-2021Primera DivisiónDeportes AntofagastaLocalUniversidad Católica 4-0 Deportes AntofagastaUniversidad Católica 4-0 Deportes AntofagastaJugada
5307-11-2021Primera DivisiónUniversidad de ChileLocalUniversidad Católica 1-0 Universidad de ChileUniversidad Católica 1-0 Universidad de ChileJugada
5418-11-2021Supercopa de ChileÑublenseNeutralUniversidad Católica 1-1 ÑublenseUniversidad Católica 1-1 ÑublensePenal
5528-11-2021Primera DivisiónHuachipatoLocalUniversidad Católica 2-0 HuachipatoUniversidad Católica 2-0 HuachipatoJugada
5605-02-2022Primera DivisiónCoquimbo UnidoVisitaCoquimbo Unido 2-1 Universidad CatólicaCoquimbo Unido 2-3 Universidad CatólicaPenal
5705-02-2022Primera DivisiónCoquimbo UnidoVisitaCoquimbo Unido 2-2 Universidad CatólicaCoquimbo Unido 2-3 Universidad CatólicaJugada
5820-02-2022Primera DivisiónCuricó UnidoLocalUniversidad Católica 1-0 Curicó UnidoUniversidad Católica 1-0 Curicó UnidoJugada
5927-02-2022Primera DivisiónPalestinoVisitaPalestino 0-1 Universidad CatólicaPalestino 3-2 Universidad CatólicaPenal
6019-03-2022Primera DivisiónO'HigginsVisitaO'Higgins 2-1 Universidad CatólicaO'Higgins 2-1 Universidad CatólicaJugada
6102-04-2022Primera DivisiónUniversidad de ChileLocalUniversidad Católica 1-0 Universidad de ChileUniversidad Católica 2-1 Universidad de ChileJugada
6212-04-2022Copa LibertadoresSporting CristalLocalUniversidad Católica 2-1 Sporting CristalUniversidad Católica 2-1 Sporting CristalPenal
6324-04-2022Primera DivisiónColo-ColoLocalUniversidad Católica 1-0 Colo-ColoUniversidad Católica 1-1 Colo-ColoPenal
6404-05-2022Copa LibertadoresSporting CristalVisitaSporting Cristal 1-1 Universidad CatólicaSporting Cristal 1-1 Universidad CatólicaJugada
6513-05-2022Primera DivisiónUnión La CaleraLocalUniversidad Católica 1-0 Unión La CaleraUniversidad Católica 3-0 Unión La CaleraJugada
6613-05-2022Primera DivisiónUnión La CaleraLocalUniversidad Católica 3-0 Unión La CaleraUniversidad Católica 3-0 Unión La CaleraJugada
6721-05-2022Primera DivisiónAudax ItalianoVisitaAudax Italiano 3-2 Universidad CatólicaAudax Italiano 3-2 Universidad CatólicaJugada
6818-06-2022Copa ChileUnión San FelipeVisitaUnión San Felipe 0-1 Universidad CatólicaUnión San Felipe 1-3 Universidad CatólicaJugada
6918-06-2022Copa ChileUnión San FelipeVisitaUnión San Felipe 1-3 Universidad CatólicaUnión San Felipe 1-3 Universidad CatólicaJugada
7030-06-2022Copa SudamericanaSão PauloLocalUniversidad Católica 1-3 São PauloUniversidad Católica 2-4 São PauloJugada
7103-07-2022Primera DivisiónCoquimbo UnidoLocalUniversidad Católica 1-0 Coquimbo UnidoUniversidad Católica 2-0 Coquimbo UnidoJugada
7203-07-2022Primera DivisiónCoquimbo UnidoLocalUniversidad Católica 2-0 Coquimbo UnidoUniversidad Católica 2-0 Coquimbo UnidoPenal
7311-08-2022Primera DivisiónO'HigginsLocalUniversidad Católica 2-2 O'HigginsUniversidad Católica 2-2 O'HigginsJugada
7416-08-2022Copa ChileAudax ItalianoVisitaAudax Italiano 0-2 Universidad CatólicaAudax Italiano 0-2 Universidad CatólicaJugada
7520-08-2022Copa ChileAudax ItalianoLocalUniversidad Católica 1-0 Audax ItalianoUniversidad Católica 3-0 Audax ItalianoJugada
7620-08-2022Copa ChileAudax ItalianoLocalUniversidad Católica 3-0 Audax ItalianoUniversidad Católica 3-0 Audax ItalianoJugada
7727-08-2022Primera DivisiónUniversidad de ChileVisitaUniversidad de Chile 0-2 Universidad CatólicaUniversidad de Chile 0-3 Universidad CatólicaJugada
7810-09-2022Primera DivisiónDeportes La SerenaVisitaDeportes La Serena 0-3 Universidad CatólicaDeportes La Serena 0-4 Universidad CatólicaJugada
7914-09-2022Primera DivisiónHuachipatoLocalUniversidad Católica 1-0 HuachipatoUniversidad Católica 1-0 HuachipatoJugada
8008-10-2022Primera DivisiónÑublenseLocalUniversidad Católica 1-0 ÑublenseUniversidad Católica 2-2 ÑublenseJugada
8113-10-2022Copa ChileUniversidad de ChileLocalUniversidad Católica 1-0 Universidad de ChileUniversidad Católica 2-2 Universidad de ChilePenal
8219-10-2022Primera DivisiónUnión EspañolaVisitaUnión Española 0-1 Universidad CatólicaUnión Española 1-2 Universidad CatólicaJugada
8322-01-2023Primera DivisiónEvertonVisitaEverton 0-3 Universidad CatólicaEverton 0-3 Universidad CatólicaJugada
8412-02-2023Primera DivisiónCobresalLocalUniversidad Católica 2-1 CobresalUniversidad Católica 3-3 CobresalJugada
8525-02-2023Primera DivisiónPalestinoLocalUniversidad Católica 3-0 PalestinoUniversidad Católica 5-2 PalestinoJugada
8603-03-2023Primera DivisiónÑublenseVisitaÑublense 1-2 Universidad CatólicaÑublense 1-2 Universidad CatólicaJugada
8707-03-2023Copa SudamericanaAudax ItalianoVisitaAudax Italiano 0-1 Universidad CatólicaAudax Italiano 3-2 Universidad CatólicaJugada
8807-03-2023Copa SudamericanaAudax ItalianoVisitaAudax Italiano 1-2 Universidad CatólicaAudax Italiano 3-2 Universidad CatólicaJugada
8912-03-2023Primera DivisiónUnión EspañolaLocalUniversidad Católica 1-2 Unión EspañolaUniversidad Católica 2-2 Unión EspañolaJugada
9012-03-2023Primera DivisiónUnión EspañolaLocalUniversidad Católica 2-2 Unión EspañolaUniversidad Católica 2-2 Unión EspañolaJugada
9109-04-2023Copa ChileDeportes ColinaVisitaDeportes Colina 1-1 Universidad CatólicaDeportes Colina 1-1 Universidad CatólicaJugada
9210-05-2023Primera DivisiónHuachipatoLocalUniversidad Católica 1-1 HuachipatoUniversidad Católica 1-2 HuachipatoJugada
9314-05-2023Primera DivisiónDeportes CopiapóVisitaDeportes Copiapó 0-1 Universidad CatólicaDeportes Copiapó 1-4 Universidad CatólicaPenal
9414-05-2023Primera DivisiónDeportes CopiapóVisitaDeportes Copiapó 0-2 Universidad CatólicaDeportes Copiapó 1-4 Universidad CatólicaPenal
9523-07-2023Primera DivisiónCoquimbo UnidoLocalUniversidad Católica 1-0 Coquimbo UnidoUniversidad Católica 2-1 Coquimbo UnidoJugada
9629-07-2023Primera DivisiónCobresalVisitaCobresal 2-2 Universidad CatólicaCobresal 2-2 Universidad CatólicaPenal
9726-08-2023Primera DivisiónÑublenseLocalUniversidad Católica 1-0 ÑublenseUniversidad Católica 2-1 ÑublenseJugada
9831-08-2023Primera DivisiónUnión EspañolaVisitaUnión Española 0-1 Universidad CatólicaUnión Española 2-2 Universidad CatólicaPenal
9907-10-2023Primera DivisiónO'HigginsVisitaO'Higgins 0-1 Universidad CatólicaO'Higgins 0-3 Universidad CatólicaPenal
10007-10-2023Primera DivisiónO'HigginsVisitaO'Higgins 0-2 Universidad CatólicaO'Higgins 0-3 Universidad CatólicaJugada
10107-10-2023Primera DivisiónO'HigginsVisitaO'Higgins 0-3 Universidad CatólicaO'Higgins 0-3 Universidad CatólicaJugada
10225-11-2023Primera DivisiónHuachipatoVisitaHuachipato 0-1 Universidad CatólicaHuachipato 1-1 Universidad CatólicaJugada
10302-03-2024Primera DivisiónPalestinoVisitaPalestino 0-2 Universidad CatólicaPalestino 0-2 Universidad CatólicaPenal
10406-04-2024Primera DivisiónCobresalLocalUniversidad Católica 2-0 CobresalUniversidad Católica 2-0 CobresalJugada
10513-04-2024Primera DivisiónDeportes IquiqueVisitaDeportes Iquique 1-2 Universidad CatólicaDeportes Iquique 2-3 Universidad CatólicaJugada
10604-05-2024Primera DivisiónUnión EspañolaVisitaUnión Española 0-2 Universidad CatólicaUnión Española 1-2 Universidad CatólicaJugada
10711-05-2024Primera DivisiónO'HigginsLocalUniversidad Católica 2-0 O'HigginsUniversidad Católica 3-2 O'HigginsJugada
10811-05-2024Primera DivisiónO'HigginsLocalUniversidad Católica 3-0 O'HigginsUniversidad Católica 3-2 O'HigginsJugada
10918-05-2024Primera DivisiónUniversidad de ChileVisitaUniversidad de Chile 1-2 Universidad CatólicaUniversidad de Chile 1-2 Universidad CatólicaJugada
11025-05-2024Primera DivisiónCobreloaLocalUniversidad Católica 1-1 CobreloaUniversidad Católica 4-1 CobreloaPenal
11125-05-2024Primera DivisiónCobreloaLocalUniversidad Católica 2-1 CobreloaUniversidad Católica 4-1 CobreloaJugada
11220-07-2024Primera DivisiónUnión La CaleraLocalUniversidad Católica 1-0 Unión La CaleraUniversidad Católica 2-0 Unión La CaleraJugada
11320-07-2024Primera DivisiónUnión La CaleraLocalUniversidad Católica 2-0 Unión La CaleraUniversidad Católica 2-0 Unión La CaleraPenal
11428-07-2024Primera DivisiónÑublenseVisitaÑublense 1-2 Universidad CatólicaÑublense 1-2 Universidad CatólicaPenal
11518-08-2024Primera DivisiónAudax ItalianoVisitaAudax Italiano 2-1 Universidad CatólicaAudax Italiano 2-1 Universidad CatólicaPenal
11625-08-2024Primera DivisiónHuachipatoLocalUniversidad Católica 4-0 HuachipatoUniversidad Católica 4-0 HuachipatoJugada
11728-08-2024Primera DivisiónCobresalVisitaCobresal 1-1 Universidad CatólicaCobresal 3-1 Universidad CatólicaPenal
11825-09-2024Primera DivisiónDeportes CopiapóLocalUniversidad Católica 3-1 Deportes CopiapóUniversidad Católica 4-1 Deportes CopiapóJugada
11919-10-2024Primera DivisiónUniversidad de ChileLocalUniversidad Católica 1-0 Universidad de ChileUniversidad Católica 1-2 Universidad de ChileJugada
12002-11-2024Primera DivisiónCobreloaVisitaCobreloa 2-2 Universidad CatólicaCobreloa 2-2 Universidad CatólicaJugada
12109-11-2024Primera DivisiónCoquimbo UnidoLocalUniversidad Católica 1-2 Coquimbo UnidoUniversidad Católica 1-2 Coquimbo UnidoJugada
12204-03-2025Copa SudamericanaPalestinoLocalUniversidad Católica 1-1 PalestinoUniversidad Católica 1-1 PalestinoJugada
12328-03-2025Primera DivisiónUnión EspañolaVisitaUnión Española 0-1 Universidad CatólicaUnión Española 1-2 Universidad CatólicaJugada
12419-04-2025Primera DivisiónDeportes LimacheLocalUniversidad Católica 1-1 Deportes LimacheUniversidad Católica 2-1 Deportes LimachePenal
12525-04-2025Primera DivisiónEvertonLocalUniversidad Católica 1-0 EvertonUniversidad Católica 6-0 EvertonJugada
12625-04-2025Primera DivisiónEvertonLocalUniversidad Católica 3-0 EvertonUniversidad Católica 6-0 EvertonJugada
12711-05-2025Copa ChileEvertonVisitaEverton 1-1 Universidad CatólicaEverton 2-1 Universidad CatólicaPenal
12825-05-2025Primera DivisiónDeportes La SerenaLocalUniversidad Católica 1-3 Deportes La SerenaUniversidad Católica 1-3 Deportes La SerenaPenal
12901-06-2025Primera DivisiónPalestinoVisitaPalestino 1-1 Universidad CatólicaPalestino 1-1 Universidad CatólicaJugada
13014-06-2025Primera DivisiónHuachipatoLocalUniversidad Católica 1-0 HuachipatoUniversidad Católica 1-0 HuachipatoJugada
13120-06-2025Primera DivisiónUnión La CaleraVisitaUnión La Calera 1-1 Universidad CatólicaUnión La Calera 1-1 Universidad CatólicaJugada
13202-08-2025Primera DivisiónDeportes IquiqueVisitaDeportes Iquique 0-1 Universidad CatólicaDeportes Iquique 2-2 Universidad CatólicaPenal
13316-08-2025Primera DivisiónColo-ColoVisitaColo-Colo 0-3 Universidad CatólicaColo-Colo 1-4 Universidad CatólicaJugada
13423-08-2025Primera DivisiónUnión EspañolaLocalUniversidad Católica 1-0 Unión EspañolaUniversidad Católica 2-0 Unión EspañolaJugada
13519-10-2025Primera DivisiónEvertonVisitaEverton 0-1 Universidad CatólicaEverton 0-3 Universidad CatólicaJugada
13619-10-2025Primera DivisiónEvertonVisitaEverton 0-2 Universidad CatólicaEverton 0-3 Universidad CatólicaPenal
13719-10-2025Primera DivisiónEvertonVisitaEverton 0-3 Universidad CatólicaEverton 0-3 Universidad CatólicaJugada
13808-11-2025Primera DivisiónDeportes La SerenaVisitaDeportes La Serena 0-1 Universidad CatólicaDeportes La Serena 0-1 Universidad CatólicaJugada
13922-11-2025Primera DivisiónPalestinoLocalUniversidad Católica 1-0 PalestinoUniversidad Católica 2-1 PalestinoPenal
14020-01-2026Supercopa de ChileHuachipatoNeutralHuachipato 1-1 Universidad CatólicaHuachipato 2-4 Universidad CatólicaJugada
14120-01-2026Supercopa de ChileHuachipatoNeutralHuachipato 2-4 Universidad CatólicaHuachipato 2-4 Universidad CatólicaJugada
14201-02-2026Primera DivisiónDeportes La SerenaVisitaDeportes La Serena 2-2 Universidad CatólicaDeportes La Serena 2-2 Universidad CatólicaJugada
14308-02-2026Primera DivisiónDeportes ConcepciónLocalUniversidad Católica 1-0 Deportes ConcepciónUniversidad Católica 2-0 Deportes ConcepciónJugada
14414-02-2026Primera DivisiónCobresalVisitaCobresal 2-1 Universidad CatólicaCobresal 3-2 Universidad CatólicaPenal
14514-02-2026Primera DivisiónCobresalVisitaCobresal 3-2 Universidad CatólicaCobresal 3-2 Universidad CatólicaJugada
14621-02-2026Primera DivisiónCoquimbo UnidoLocalUniversidad Católica 2-1 Coquimbo UnidoUniversidad Católica 3-1 Coquimbo UnidoJugada
14721-02-2026Primera DivisiónCoquimbo UnidoLocalUniversidad Católica 3-1 Coquimbo UnidoUniversidad Católica 3-1 Coquimbo UnidoPenal
14801-03-2026Primera DivisiónÑublenseVisitaÑublense 1-1 Universidad CatólicaÑublense 1-2 Universidad CatólicaPenal
14901-03-2026Primera DivisiónÑublenseVisitaÑublense 1-2 Universidad CatólicaÑublense 1-2 Universidad CatólicaJugada
15014-03-2026Primera DivisiónEvertonLocalUniversidad Católica 1-2 EvertonUniversidad Católica 2-2 EvertonJugada
15130-03-2026Copa de la LigaCobresalVisitaCobresal 1-3 Universidad CatólicaCobresal 1-3 Universidad CatólicaPenal
15202-04-2026Primera DivisiónPalestinoLocalUniversidad Católica 4-1 PalestinoUniversidad Católica 6-1 PalestinoJugada
15302-04-2026Primera DivisiónPalestinoLocalUniversidad Católica 6-1 PalestinoUniversidad Católica 6-1 PalestinoJugada
15429-04-2026Copa LibertadoresBarcelona SCVisitaBarcelona SC 0-1 Universidad CatólicaBarcelona SC 1-2 Universidad CatólicaJugada
15516-05-2026Primera DivisiónDeportes LimacheVisitaDeportes Limache 0-1 Universidad CatólicaDeportes Limache 0-2 Universidad CatólicaJugada
15621-05-2026Copa LibertadoresBarcelona SCLocalUniversidad Católica 1-0 Barcelona SCUniversidad Católica 2-0 Barcelona SCJugada
15721-05-2026Copa LibertadoresBarcelona SCLocalUniversidad Católica 2-0 Barcelona SCUniversidad Católica 2-0 Barcelona SCJugada
15814-06-2026Primera DivisiónUniversidad de ConcepciónLocalUniversidad Católica 1-0 Universidad de ConcepciónUniversidad Católica 5-1 Universidad de ConcepciónJugada
15914-06-2026Primera DivisiónUniversidad de ConcepciónLocalUniversidad Católica 2-0 Universidad de ConcepciónUniversidad Católica 5-1 Universidad de ConcepciónJugada
16014-06-2026Primera DivisiónUniversidad de ConcepciónLocalUniversidad Católica 3-1 Universidad de ConcepciónUniversidad Católica 5-1 Universidad de ConcepciónJugada
16120-06-2026Copa ChileDeportes CopiapóVisitaDeportes Copiapó 0-2 Universidad CatólicaDeportes Copiapó 0-3 Universidad CatólicaJugada
16223-06-2026Copa ChileEvertonVisitaEverton 0-3 Universidad CatólicaEverton 1-3 Universidad CatólicaJugada
16327-06-2026Copa ChileSan LuisLocalUniversidad Católica 1-1 San LuisUniversidad Católica 4-2 San LuisJugada
16425-07-2026Primera DivisiónDeportes La SerenaLocalUniversidad Católica 1-0 Deportes La SerenaUniversidad Católica 3-3 Deportes La SerenaPenal
16525-07-2026Primera DivisiónDeportes La SerenaLocalUniversidad Católica 3-3 Deportes La SerenaUniversidad Católica 3-3 Deportes La SerenaJugada
16607-08-2026Primera DivisiónCobresalLocalUniversidad Católica 2-0 CobresalUniversidad Católica 2-0 CobresalJugada
16711-08-2026Copa LibertadoresEstudiantes de La PlataVisitaEstudiantes de La Plata 1-1 Universidad CatólicaEstudiantes de La Plata 1-1 Universidad CatólicaJugada
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