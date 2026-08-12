Una vez más, el goleador histórico de los Cruzados llegó al rescate del equipo. Fue en la Copa Libertadores, donde anotó su tanto 167 con la Franja en el pecho. Y acá reconstruimos su lazo eterno con detalles inéditos de cómo se forjó su llegada a la precordillera.

Universidad Católica parecía no tener por dónde encontrar el empate contra Estudiantes de La Plata, hasta que apareció Fernando Zampedri. Como tantas veces, el Toro tuvo la fórmula para marcar un gol que además fue un rescate en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Un derechazo del centrodelantero y capitán de los Cruzados se desvió en la pierna de Santiago Núñez. Y se clavó inexorablemente en la portería defendida por el uruguayo Fernando Muslera. “Había visto adelantado al arquero. Sabía que iba a patear de donde me quedara”, describió Zampedri sobre su conquista.

“Fueron las ganas de hacer el gol y la convicción”, agregó el experimentado ariete nacido en Chajarí, quien recibió un tremendo elogio de Daniel Garnero tras ese 1-1 obtenido en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. “Es el jugador más importante que tiene este club en su historia. Una leyenda viva”, manifestó el entrenador.

Así festejó Zampedri su golazo ante los Pincharratas. (Ignacio Amiconi/Fotobaires/Photosport).

El amor entre el “9” y la Franja comenzó a fines de diciembre de 2019. Tuvo como gran responsable a Ariel Holan, quien apenas pisó el complejo de San Carlos de Apoquindo hizo fuerza por tenerlo. “Métele a ese”, le dijo el DT a José María Buljubasich cuando el gerente deportivo de Cruzados SADP le mostraba las instalaciones.

Ariel Holan junto a Juan Tagle y José María Buljubasich en el inicio de su primer ciclo como DT de la Católica. (Marcelo Hernández/Photosport).

Se refería a Gabriel Federico, el agente de Fernando Zampedri. El único centrodelantero que convencía totalmente a Holan para reforzar a la UC en la campaña 2020. Y le manifestó al Tati eso en medio de una broma que le lanzó al otrora arquero cuando le explicó que un montón de conejos tenían a mal traer el césped de una de las canchas.

Fernando Zampedri grita un gol en Juventud Unida de Gualeguaychú. (Foto: Elonce.com).

Luego de sugerirle sacar un rifle y terminar con el problema en el pasto, el DT dejó claro que quería sí o sí el entonces atacante de Rosario Central. Sin saber que eso sería el inicio de un lazo infinito. Sin saber que un uruguayo miembro de la comisión directiva de Deportes Antofagasta había querido a Zampedri cuando el entrerriano rompía redes en Juventud Unida de Gualeguaychú. Y sin saber que su deseo se cumpliría más pronto que tarde.

El 27 de diciembre de 2019, Fernando Zampedri fue presentado en la Católica. (Javier Salvo / Photosport).

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El legendario camino de Fernando Zampedri en Universidad Católica

El registro goleador de Fernando Zampedri en Universidad Católica ante Santiago Wanderers. Fue en la primera fecha del Campeonato Nacional 2020. Aunque se hizo esperar mucho en el estadio Elías Figueroa Brander. Incluso el portero Mauricio Viana le tapó un penal al “9”. También una especie de tijera.

Incluso un picotón de Zampedri fue a dar directo a las manos del golero wanderino. Pero el Toro tuvo revancha. Quizá en la definición más complicada de esa jornada, tras un centro de César Munder, impactó de taco para vencer a Viana y decretar el 3-0 final. Como si estuviera destinado a hacer grandes cosas.

Fernando Zampedri y la foto de su primer festejo en la Católica. (Raul Zamora/Photosport).

Como si estuviera decidido a ahuyentar todas las dudas que muchos hinchas Cruzados tuvieron al ver su primer encuentro. En Valparaíso comenzó una historia llena de goles. Gracias a sus 20 tantos en 32 cotejos, el Toro fue el artillero del Campeonato Nacional. El segundo del magnífico tetracampeonato de la UC, que desembolsó casi 1,5 millones de dólares para quedarse con su pase´.

Así gritó Zampedri su primer gol en la Católica. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Lo que siguió sorprendió a propios y ajenos. Pero demostró que parecía un destinado a romper con todos los récords. Y a dejar grabado a fuego su apellido gracias a conquistas memorables, como la chilena que le convirtió a Universidad de Chile para sentenciar el triunfo de la UC en el Clásico Universitario. En mayo de 2024, anotó su tanto 109 en Católica con esta magnánima pirueta.

La espectacular chilena de Fernando Zampedri en el Estadio Nacional. (Pepe Alvujar/Photosport).

Ni hablar de cuando superó a Rodrigo Barrera y se erigió en el máximo artillero histórico de la institución: otra vez la víctima fue Universidad de Chile, que en octubre de 2024 sufrió la conquista 119 de Zampedri en la Franja. Un remate potente con pique al pasto que venció la resistencia de Gabriel Castellón.

Así festejó Zampedri el histórico gol 119 en la UC, aunque Universidad de Chile venció en ese clásico. (Felipe Zanca/Photosport).

Luego de eso, hubo goles de todas las facturas: cabezazos, debajo del arco, penales, con máscara y hasta uno desde muchísima distancia ante Cobresal. Muy atrás quedaron los 118 tantos del Chamuca Barrera ante la potencia goleadora de Zampedri, hexagoleador de la máxima categoría chilena. Y en camino a aquel cetro por séptima vez consecutiva.

Así festejó el enmascarado Zampedri ante Barcelona en la Copa Libertadores 2026. (Andres Pina/Photosport).

Frente a Estudiantes de La Plata, Zampedri convirtió su gol 167 en la UC. Pero ya nadie tiene dudas de su poder de fuego, que ha logrado muchísimos pasajes plagados de aura, como dicen los más jóvenes. Incluso su compañera de vida se disfrazó de oráculo en las horas previas a la visita a los Pincharratas.

Fernando Zampedri y el festejo que hizo en el Claro Arena por su golazo a Cobresal. (Felipe Zanca/Photosport).

“Ha hecho 167 goles con el de hoy“, dijo Fernanda Benavidez en TNT Sports como si tuviera escrito el libreto del partido. Como dice la canción Una Noche fría de Callejeros, “y los ojos maltratados se refugian en la nada. Y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada”. Pero todos esos rostros marcados por el paso del tiempo gritan gol del Toro Zampedri, la leyenda de los Cruzados.

Revisa el detalle de todos los goles de Fernando Zampedri en la UC