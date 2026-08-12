Universidad Católica parecía no tener por dónde encontrar el empate contra Estudiantes de La Plata, hasta que apareció Fernando Zampedri. Como tantas veces, el Toro tuvo la fórmula para marcar un gol que además fue un rescate en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Un derechazo del centrodelantero y capitán de los Cruzados se desvió en la pierna de Santiago Núñez. Y se clavó inexorablemente en la portería defendida por el uruguayo Fernando Muslera. “Había visto adelantado al arquero. Sabía que iba a patear de donde me quedara”, describió Zampedri sobre su conquista.
“Fueron las ganas de hacer el gol y la convicción”, agregó el experimentado ariete nacido en Chajarí, quien recibió un tremendo elogio de Daniel Garnero tras ese 1-1 obtenido en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. “Es el jugador más importante que tiene este club en su historia. Una leyenda viva”, manifestó el entrenador.
El amor entre el “9” y la Franja comenzó a fines de diciembre de 2019. Tuvo como gran responsable a Ariel Holan, quien apenas pisó el complejo de San Carlos de Apoquindo hizo fuerza por tenerlo. “Métele a ese”, le dijo el DT a José María Buljubasich cuando el gerente deportivo de Cruzados SADP le mostraba las instalaciones.
Se refería a Gabriel Federico, el agente de Fernando Zampedri. El único centrodelantero que convencía totalmente a Holan para reforzar a la UC en la campaña 2020. Y le manifestó al Tati eso en medio de una broma que le lanzó al otrora arquero cuando le explicó que un montón de conejos tenían a mal traer el césped de una de las canchas.
Luego de sugerirle sacar un rifle y terminar con el problema en el pasto, el DT dejó claro que quería sí o sí el entonces atacante de Rosario Central. Sin saber que eso sería el inicio de un lazo infinito. Sin saber que un uruguayo miembro de la comisión directiva de Deportes Antofagasta había querido a Zampedri cuando el entrerriano rompía redes en Juventud Unida de Gualeguaychú. Y sin saber que su deseo se cumpliría más pronto que tarde.
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El legendario camino de Fernando Zampedri en Universidad Católica
El registro goleador de Fernando Zampedri en Universidad Católica ante Santiago Wanderers. Fue en la primera fecha del Campeonato Nacional 2020. Aunque se hizo esperar mucho en el estadio Elías Figueroa Brander. Incluso el portero Mauricio Viana le tapó un penal al “9”. También una especie de tijera.
Incluso un picotón de Zampedri fue a dar directo a las manos del golero wanderino. Pero el Toro tuvo revancha. Quizá en la definición más complicada de esa jornada, tras un centro de César Munder, impactó de taco para vencer a Viana y decretar el 3-0 final. Como si estuviera destinado a hacer grandes cosas.
Como si estuviera decidido a ahuyentar todas las dudas que muchos hinchas Cruzados tuvieron al ver su primer encuentro. En Valparaíso comenzó una historia llena de goles. Gracias a sus 20 tantos en 32 cotejos, el Toro fue el artillero del Campeonato Nacional. El segundo del magnífico tetracampeonato de la UC, que desembolsó casi 1,5 millones de dólares para quedarse con su pase´.
Lo que siguió sorprendió a propios y ajenos. Pero demostró que parecía un destinado a romper con todos los récords. Y a dejar grabado a fuego su apellido gracias a conquistas memorables, como la chilena que le convirtió a Universidad de Chile para sentenciar el triunfo de la UC en el Clásico Universitario. En mayo de 2024, anotó su tanto 109 en Católica con esta magnánima pirueta.
Ni hablar de cuando superó a Rodrigo Barrera y se erigió en el máximo artillero histórico de la institución: otra vez la víctima fue Universidad de Chile, que en octubre de 2024 sufrió la conquista 119 de Zampedri en la Franja. Un remate potente con pique al pasto que venció la resistencia de Gabriel Castellón.
Luego de eso, hubo goles de todas las facturas: cabezazos, debajo del arco, penales, con máscara y hasta uno desde muchísima distancia ante Cobresal. Muy atrás quedaron los 118 tantos del Chamuca Barrera ante la potencia goleadora de Zampedri, hexagoleador de la máxima categoría chilena. Y en camino a aquel cetro por séptima vez consecutiva.
Frente a Estudiantes de La Plata, Zampedri convirtió su gol 167 en la UC. Pero ya nadie tiene dudas de su poder de fuego, que ha logrado muchísimos pasajes plagados de aura, como dicen los más jóvenes. Incluso su compañera de vida se disfrazó de oráculo en las horas previas a la visita a los Pincharratas.
“Ha hecho 167 goles con el de hoy“, dijo Fernanda Benavidez en TNT Sports como si tuviera escrito el libreto del partido. Como dice la canción Una Noche fría de Callejeros, “y los ojos maltratados se refugian en la nada. Y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada”. Pero todos esos rostros marcados por el paso del tiempo gritan gol del Toro Zampedri, la leyenda de los Cruzados.
Revisa el detalle de todos los goles de Fernando Zampedri en la UC
N.º
Fecha
Competencia
Rival
Condición
Marcador que produjo
Resultado final
Tipo
1 26-01-2020 Primera División Santiago Wanderers Visita Santiago Wanderers 0-3 Universidad Católica Santiago Wanderers 0-3 Universidad Católica Jugada 2 09-02-2020 Primera División Deportes Antofagasta Visita Deportes Antofagasta 1-2 Universidad Católica Deportes Antofagasta 2-3 Universidad Católica Jugada 3 09-02-2020 Primera División Deportes Antofagasta Visita Deportes Antofagasta 1-3 Universidad Católica Deportes Antofagasta 2-3 Universidad Católica Jugada 4 21-02-2020 Primera División Deportes Iquique Local Universidad Católica 2-0 Deportes Iquique Universidad Católica 3-1 Deportes Iquique Jugada 5 28-02-2020 Primera División Unión La Calera Visita Unión La Calera 0-1 Universidad Católica Unión La Calera 1-1 Universidad Católica Jugada 6 09-09-2020 Primera División Huachipato Visita Huachipato 0-2 Universidad Católica Huachipato 1-3 Universidad Católica Jugada 7 16-09-2020 Copa Libertadores Grêmio Local Universidad Católica 1-0 Grêmio Universidad Católica 2-0 Grêmio Jugada 8 23-09-2020 Copa Libertadores América de Cali Visita América de Cali 1-1 Universidad Católica América de Cali 1-1 Universidad Católica Jugada 9 26-09-2020 Primera División Everton Visita Everton 0-1 Universidad Católica Everton 2-2 Universidad Católica Jugada 10 04-10-2020 Primera División Universidad de Chile Local Universidad Católica 3-0 Universidad de Chile Universidad Católica 3-0 Universidad de Chile Jugada 11 22-10-2020 Copa Libertadores Internacional Local Universidad Católica 1-1 Internacional Universidad Católica 2-1 Internacional Jugada 12 22-10-2020 Copa Libertadores Internacional Local Universidad Católica 2-1 Internacional Universidad Católica 2-1 Internacional Jugada 13 05-11-2020 Copa Sudamericana Sol de América Local Universidad Católica 2-1 Sol de América Universidad Católica 2-1 Sol de América Jugada 14 08-11-2020 Primera División Palestino Visita Palestino 1-3 Universidad Católica Palestino 1-4 Universidad Católica Jugada 15 11-11-2020 Primera División Curicó Unido Visita Curicó Unido 2-1 Universidad Católica Curicó Unido 3-2 Universidad Católica Penal 16 11-11-2020 Primera División Curicó Unido Visita Curicó Unido 3-2 Universidad Católica Curicó Unido 3-2 Universidad Católica Jugada 17 15-11-2020 Primera División Cobresal Local Universidad Católica 1-1 Cobresal Universidad Católica 2-1 Cobresal Penal 18 15-11-2020 Primera División Cobresal Local Universidad Católica 2-1 Cobresal Universidad Católica 2-1 Cobresal Jugada 19 22-11-2020 Primera División Deportes Antofagasta Local Universidad Católica 5-3 Deportes Antofagasta Universidad Católica 5-3 Deportes Antofagasta Penal 20 26-11-2020 Copa Sudamericana River Plate (URU) Visita River Plate (URU) 0-1 Universidad Católica River Plate (URU) 1-2 Universidad Católica Jugada 21 08-12-2020 Copa Sudamericana Vélez Sarsfield Visita Vélez Sarsfield 0-1 Universidad Católica Vélez Sarsfield 1-2 Universidad Católica Jugada 22 27-12-2020 Primera División Audax Italiano Visita Audax Italiano 0-1 Universidad Católica Audax Italiano 2-2 Universidad Católica Jugada 23 27-12-2020 Primera División Audax Italiano Visita Audax Italiano 2-2 Universidad Católica Audax Italiano 2-2 Universidad Católica Jugada 24 30-12-2020 Primera División Santiago Wanderers Local Universidad Católica 1-0 Santiago Wanderers Universidad Católica 1-1 Santiago Wanderers Jugada 25 10-01-2021 Primera División Curicó Unido Local Universidad Católica 1-1 Curicó Unido Universidad Católica 1-1 Curicó Unido Jugada 26 14-01-2021 Primera División Unión Española Visita Unión Española 1-1 Universidad Católica Unión Española 1-1 Universidad Católica Jugada 27 14-02-2021 Primera División Universidad de Concepción Visita Universidad de Concepción 1-2 Universidad Católica Universidad de Concepción 1-2 Universidad Católica Jugada 28 21-03-2021 Supercopa de Chile Colo-Colo Neutral Universidad Católica 1-2 Colo-Colo Universidad Católica 4-2 Colo-Colo Jugada 29 04-04-2021 Primera División Palestino Local Universidad Católica 1-0 Palestino Universidad Católica 2-1 Palestino Penal 30 16-04-2021 Primera División Curicó Unido Local Universidad Católica 2-0 Curicó Unido Universidad Católica 2-1 Curicó Unido Jugada 31 05-05-2021 Copa Libertadores Nacional Local Universidad Católica 1-0 Nacional Universidad Católica 3-1 Nacional Penal 32 12-05-2021 Copa Libertadores Argentinos Juniors Visita Argentinos Juniors 0-1 Universidad Católica Argentinos Juniors 0-1 Universidad Católica Jugada 33 23-05-2021 Primera División Unión Española Visita Unión Española 1-1 Universidad Católica Unión Española 3-2 Universidad Católica Jugada 34 30-05-2021 Primera División Cobresal Local Universidad Católica 1-1 Cobresal Universidad Católica 2-1 Cobresal Penal 35 30-05-2021 Primera División Cobresal Local Universidad Católica 2-1 Cobresal Universidad Católica 2-1 Cobresal Jugada 36 26-06-2021 Copa Chile Deportes Iquique Local Universidad Católica 3-3 Deportes Iquique Universidad Católica 4-4 Deportes Iquique Jugada 37 29-07-2021 Primera División Deportes Antofagasta Visita Deportes Antofagasta 2-1 Universidad Católica Deportes Antofagasta 3-2 Universidad Católica Penal 38 01-08-2021 Primera División Universidad de Chile Visita Universidad de Chile 1-1 Universidad Católica Universidad de Chile 2-1 Universidad Católica Jugada 39 07-08-2021 Primera División Deportes La Serena Local Universidad Católica 2-1 Deportes La Serena Universidad Católica 4-3 Deportes La Serena Jugada 40 07-08-2021 Primera División Deportes La Serena Local Universidad Católica 4-1 Deportes La Serena Universidad Católica 4-3 Deportes La Serena Jugada 41 07-09-2021 Primera División Audax Italiano Local Universidad Católica 1-0 Audax Italiano Universidad Católica 3-1 Audax Italiano Penal 42 12-09-2021 Primera División Curicó Unido Visita Curicó Unido 0-1 Universidad Católica Curicó Unido 2-4 Universidad Católica Jugada 43 12-09-2021 Primera División Curicó Unido Visita Curicó Unido 0-2 Universidad Católica Curicó Unido 2-4 Universidad Católica Jugada 44 29-09-2021 Primera División Deportes Melipilla Local Universidad Católica 2-0 Deportes Melipilla Universidad Católica 4-0 Deportes Melipilla Jugada 45 02-10-2021 Primera División Unión La Calera Visita Unión La Calera 0-2 Universidad Católica Unión La Calera 0-2 Universidad Católica Jugada 46 06-10-2021 Primera División Unión Española Local Universidad Católica 2-0 Unión Española Universidad Católica 2-1 Unión Española Jugada 47 20-10-2021 Primera División Santiago Wanderers Local Universidad Católica 1-0 Santiago Wanderers Universidad Católica 3-2 Santiago Wanderers Penal 48 20-10-2021 Primera División Santiago Wanderers Local Universidad Católica 3-1 Santiago Wanderers Universidad Católica 3-2 Santiago Wanderers Jugada 49 31-10-2021 Primera División O'Higgins Visita O'Higgins 1-1 Universidad Católica O'Higgins 1-3 Universidad Católica Penal 50 31-10-2021 Primera División O'Higgins Visita O'Higgins 1-2 Universidad Católica O'Higgins 1-3 Universidad Católica Jugada 51 04-11-2021 Primera División Deportes Antofagasta Local Universidad Católica 2-0 Deportes Antofagasta Universidad Católica 4-0 Deportes Antofagasta Jugada 52 04-11-2021 Primera División Deportes Antofagasta Local Universidad Católica 4-0 Deportes Antofagasta Universidad Católica 4-0 Deportes Antofagasta Jugada 53 07-11-2021 Primera División Universidad de Chile Local Universidad Católica 1-0 Universidad de Chile Universidad Católica 1-0 Universidad de Chile Jugada 54 18-11-2021 Supercopa de Chile Ñublense Neutral Universidad Católica 1-1 Ñublense Universidad Católica 1-1 Ñublense Penal 55 28-11-2021 Primera División Huachipato Local Universidad Católica 2-0 Huachipato Universidad Católica 2-0 Huachipato Jugada 56 05-02-2022 Primera División Coquimbo Unido Visita Coquimbo Unido 2-1 Universidad Católica Coquimbo Unido 2-3 Universidad Católica Penal 57 05-02-2022 Primera División Coquimbo Unido Visita Coquimbo Unido 2-2 Universidad Católica Coquimbo Unido 2-3 Universidad Católica Jugada 58 20-02-2022 Primera División Curicó Unido Local Universidad Católica 1-0 Curicó Unido Universidad Católica 1-0 Curicó Unido Jugada 59 27-02-2022 Primera División Palestino Visita Palestino 0-1 Universidad Católica Palestino 3-2 Universidad Católica Penal 60 19-03-2022 Primera División O'Higgins Visita O'Higgins 2-1 Universidad Católica O'Higgins 2-1 Universidad Católica Jugada 61 02-04-2022 Primera División Universidad de Chile Local Universidad Católica 1-0 Universidad de Chile Universidad Católica 2-1 Universidad de Chile Jugada 62 12-04-2022 Copa Libertadores Sporting Cristal Local Universidad Católica 2-1 Sporting Cristal Universidad Católica 2-1 Sporting Cristal Penal 63 24-04-2022 Primera División Colo-Colo Local Universidad Católica 1-0 Colo-Colo Universidad Católica 1-1 Colo-Colo Penal 64 04-05-2022 Copa Libertadores Sporting Cristal Visita Sporting Cristal 1-1 Universidad Católica Sporting Cristal 1-1 Universidad Católica Jugada 65 13-05-2022 Primera División Unión La Calera Local Universidad Católica 1-0 Unión La Calera Universidad Católica 3-0 Unión La Calera Jugada 66 13-05-2022 Primera División Unión La Calera Local Universidad Católica 3-0 Unión La Calera Universidad Católica 3-0 Unión La Calera Jugada 67 21-05-2022 Primera División Audax Italiano Visita Audax Italiano 3-2 Universidad Católica Audax Italiano 3-2 Universidad Católica Jugada 68 18-06-2022 Copa Chile Unión San Felipe Visita Unión San Felipe 0-1 Universidad Católica Unión San Felipe 1-3 Universidad Católica Jugada 69 18-06-2022 Copa Chile Unión San Felipe Visita Unión San Felipe 1-3 Universidad Católica Unión San Felipe 1-3 Universidad Católica Jugada 70 30-06-2022 Copa Sudamericana São Paulo Local Universidad Católica 1-3 São Paulo Universidad Católica 2-4 São Paulo Jugada 71 03-07-2022 Primera División Coquimbo Unido Local Universidad Católica 1-0 Coquimbo Unido Universidad Católica 2-0 Coquimbo Unido Jugada 72 03-07-2022 Primera División Coquimbo Unido Local Universidad Católica 2-0 Coquimbo Unido Universidad Católica 2-0 Coquimbo Unido Penal 73 11-08-2022 Primera División O'Higgins Local Universidad Católica 2-2 O'Higgins Universidad Católica 2-2 O'Higgins Jugada 74 16-08-2022 Copa Chile Audax Italiano Visita Audax Italiano 0-2 Universidad Católica Audax Italiano 0-2 Universidad Católica Jugada 75 20-08-2022 Copa Chile Audax Italiano Local Universidad Católica 1-0 Audax Italiano Universidad Católica 3-0 Audax Italiano Jugada 76 20-08-2022 Copa Chile Audax Italiano Local Universidad Católica 3-0 Audax Italiano Universidad Católica 3-0 Audax Italiano Jugada 77 27-08-2022 Primera División Universidad de Chile Visita Universidad de Chile 0-2 Universidad Católica Universidad de Chile 0-3 Universidad Católica Jugada 78 10-09-2022 Primera División Deportes La Serena Visita Deportes La Serena 0-3 Universidad Católica Deportes La Serena 0-4 Universidad Católica Jugada 79 14-09-2022 Primera División Huachipato Local Universidad Católica 1-0 Huachipato Universidad Católica 1-0 Huachipato Jugada 80 08-10-2022 Primera División Ñublense Local Universidad Católica 1-0 Ñublense Universidad Católica 2-2 Ñublense Jugada 81 13-10-2022 Copa Chile Universidad de Chile Local Universidad Católica 1-0 Universidad de Chile Universidad Católica 2-2 Universidad de Chile Penal 82 19-10-2022 Primera División Unión Española Visita Unión Española 0-1 Universidad Católica Unión Española 1-2 Universidad Católica Jugada 83 22-01-2023 Primera División Everton Visita Everton 0-3 Universidad Católica Everton 0-3 Universidad Católica Jugada 84 12-02-2023 Primera División Cobresal Local Universidad Católica 2-1 Cobresal Universidad Católica 3-3 Cobresal Jugada 85 25-02-2023 Primera División Palestino Local Universidad Católica 3-0 Palestino Universidad Católica 5-2 Palestino Jugada 86 03-03-2023 Primera División Ñublense Visita Ñublense 1-2 Universidad Católica Ñublense 1-2 Universidad Católica Jugada 87 07-03-2023 Copa Sudamericana Audax Italiano Visita Audax Italiano 0-1 Universidad Católica Audax Italiano 3-2 Universidad Católica Jugada 88 07-03-2023 Copa Sudamericana Audax Italiano Visita Audax Italiano 1-2 Universidad Católica Audax Italiano 3-2 Universidad Católica Jugada 89 12-03-2023 Primera División Unión Española Local Universidad Católica 1-2 Unión Española Universidad Católica 2-2 Unión Española Jugada 90 12-03-2023 Primera División Unión Española Local Universidad Católica 2-2 Unión Española Universidad Católica 2-2 Unión Española Jugada 91 09-04-2023 Copa Chile Deportes Colina Visita Deportes Colina 1-1 Universidad Católica Deportes Colina 1-1 Universidad Católica Jugada 92 10-05-2023 Primera División Huachipato Local Universidad Católica 1-1 Huachipato Universidad Católica 1-2 Huachipato Jugada 93 14-05-2023 Primera División Deportes Copiapó Visita Deportes Copiapó 0-1 Universidad Católica Deportes Copiapó 1-4 Universidad Católica Penal 94 14-05-2023 Primera División Deportes Copiapó Visita Deportes Copiapó 0-2 Universidad Católica Deportes Copiapó 1-4 Universidad Católica Penal 95 23-07-2023 Primera División Coquimbo Unido Local Universidad Católica 1-0 Coquimbo Unido Universidad Católica 2-1 Coquimbo Unido Jugada 96 29-07-2023 Primera División Cobresal Visita Cobresal 2-2 Universidad Católica Cobresal 2-2 Universidad Católica Penal 97 26-08-2023 Primera División Ñublense Local Universidad Católica 1-0 Ñublense Universidad Católica 2-1 Ñublense Jugada 98 31-08-2023 Primera División Unión Española Visita Unión Española 0-1 Universidad Católica Unión Española 2-2 Universidad Católica Penal 99 07-10-2023 Primera División O'Higgins Visita O'Higgins 0-1 Universidad Católica O'Higgins 0-3 Universidad Católica Penal 100 07-10-2023 Primera División O'Higgins Visita O'Higgins 0-2 Universidad Católica O'Higgins 0-3 Universidad Católica Jugada 101 07-10-2023 Primera División O'Higgins Visita O'Higgins 0-3 Universidad Católica O'Higgins 0-3 Universidad Católica Jugada 102 25-11-2023 Primera División Huachipato Visita Huachipato 0-1 Universidad Católica Huachipato 1-1 Universidad Católica Jugada 103 02-03-2024 Primera División Palestino Visita Palestino 0-2 Universidad Católica Palestino 0-2 Universidad Católica Penal 104 06-04-2024 Primera División Cobresal Local Universidad Católica 2-0 Cobresal Universidad Católica 2-0 Cobresal Jugada 105 13-04-2024 Primera División Deportes Iquique Visita Deportes Iquique 1-2 Universidad Católica Deportes Iquique 2-3 Universidad Católica Jugada 106 04-05-2024 Primera División Unión Española Visita Unión Española 0-2 Universidad Católica Unión Española 1-2 Universidad Católica Jugada 107 11-05-2024 Primera División O'Higgins Local Universidad Católica 2-0 O'Higgins Universidad Católica 3-2 O'Higgins Jugada 108 11-05-2024 Primera División O'Higgins Local Universidad Católica 3-0 O'Higgins Universidad Católica 3-2 O'Higgins Jugada 109 18-05-2024 Primera División Universidad de Chile Visita Universidad de Chile 1-2 Universidad Católica Universidad de Chile 1-2 Universidad Católica Jugada 110 25-05-2024 Primera División Cobreloa Local Universidad Católica 1-1 Cobreloa Universidad Católica 4-1 Cobreloa Penal 111 25-05-2024 Primera División Cobreloa Local Universidad Católica 2-1 Cobreloa Universidad Católica 4-1 Cobreloa Jugada 112 20-07-2024 Primera División Unión La Calera Local Universidad Católica 1-0 Unión La Calera Universidad Católica 2-0 Unión La Calera Jugada 113 20-07-2024 Primera División Unión La Calera Local Universidad Católica 2-0 Unión La Calera Universidad Católica 2-0 Unión La Calera Penal 114 28-07-2024 Primera División Ñublense Visita Ñublense 1-2 Universidad Católica Ñublense 1-2 Universidad Católica Penal 115 18-08-2024 Primera División Audax Italiano Visita Audax Italiano 2-1 Universidad Católica Audax Italiano 2-1 Universidad Católica Penal 116 25-08-2024 Primera División Huachipato Local Universidad Católica 4-0 Huachipato Universidad Católica 4-0 Huachipato Jugada 117 28-08-2024 Primera División Cobresal Visita Cobresal 1-1 Universidad Católica Cobresal 3-1 Universidad Católica Penal 118 25-09-2024 Primera División Deportes Copiapó Local Universidad Católica 3-1 Deportes Copiapó Universidad Católica 4-1 Deportes Copiapó Jugada 119 19-10-2024 Primera División Universidad de Chile Local Universidad Católica 1-0 Universidad de Chile Universidad Católica 1-2 Universidad de Chile Jugada 120 02-11-2024 Primera División Cobreloa Visita Cobreloa 2-2 Universidad Católica Cobreloa 2-2 Universidad Católica Jugada 121 09-11-2024 Primera División Coquimbo Unido Local Universidad Católica 1-2 Coquimbo Unido Universidad Católica 1-2 Coquimbo Unido Jugada 122 04-03-2025 Copa Sudamericana Palestino Local Universidad Católica 1-1 Palestino Universidad Católica 1-1 Palestino Jugada 123 28-03-2025 Primera División Unión Española Visita Unión Española 0-1 Universidad Católica Unión Española 1-2 Universidad Católica Jugada 124 19-04-2025 Primera División Deportes Limache Local Universidad Católica 1-1 Deportes Limache Universidad Católica 2-1 Deportes Limache Penal 125 25-04-2025 Primera División Everton Local Universidad Católica 1-0 Everton Universidad Católica 6-0 Everton Jugada 126 25-04-2025 Primera División Everton Local Universidad Católica 3-0 Everton Universidad Católica 6-0 Everton Jugada 127 11-05-2025 Copa Chile Everton Visita Everton 1-1 Universidad Católica Everton 2-1 Universidad Católica Penal 128 25-05-2025 Primera División Deportes La Serena Local Universidad Católica 1-3 Deportes La Serena Universidad Católica 1-3 Deportes La Serena Penal 129 01-06-2025 Primera División Palestino Visita Palestino 1-1 Universidad Católica Palestino 1-1 Universidad Católica Jugada 130 14-06-2025 Primera División Huachipato Local Universidad Católica 1-0 Huachipato Universidad Católica 1-0 Huachipato Jugada 131 20-06-2025 Primera División Unión La Calera Visita Unión La Calera 1-1 Universidad Católica Unión La Calera 1-1 Universidad Católica Jugada 132 02-08-2025 Primera División Deportes Iquique Visita Deportes Iquique 0-1 Universidad Católica Deportes Iquique 2-2 Universidad Católica Penal 133 16-08-2025 Primera División Colo-Colo Visita Colo-Colo 0-3 Universidad Católica Colo-Colo 1-4 Universidad Católica Jugada 134 23-08-2025 Primera División Unión Española Local Universidad Católica 1-0 Unión Española Universidad Católica 2-0 Unión Española Jugada 135 19-10-2025 Primera División Everton Visita Everton 0-1 Universidad Católica Everton 0-3 Universidad Católica Jugada 136 19-10-2025 Primera División Everton Visita Everton 0-2 Universidad Católica Everton 0-3 Universidad Católica Penal 137 19-10-2025 Primera División Everton Visita Everton 0-3 Universidad Católica Everton 0-3 Universidad Católica Jugada 138 08-11-2025 Primera División Deportes La Serena Visita Deportes La Serena 0-1 Universidad Católica Deportes La Serena 0-1 Universidad Católica Jugada 139 22-11-2025 Primera División Palestino Local Universidad Católica 1-0 Palestino Universidad Católica 2-1 Palestino Penal 140 20-01-2026 Supercopa de Chile Huachipato Neutral Huachipato 1-1 Universidad Católica Huachipato 2-4 Universidad Católica Jugada 141 20-01-2026 Supercopa de Chile Huachipato Neutral Huachipato 2-4 Universidad Católica Huachipato 2-4 Universidad Católica Jugada 142 01-02-2026 Primera División Deportes La Serena Visita Deportes La Serena 2-2 Universidad Católica Deportes La Serena 2-2 Universidad Católica Jugada 143 08-02-2026 Primera División Deportes Concepción Local Universidad Católica 1-0 Deportes Concepción Universidad Católica 2-0 Deportes Concepción Jugada 144 14-02-2026 Primera División Cobresal Visita Cobresal 2-1 Universidad Católica Cobresal 3-2 Universidad Católica Penal 145 14-02-2026 Primera División Cobresal Visita Cobresal 3-2 Universidad Católica Cobresal 3-2 Universidad Católica Jugada 146 21-02-2026 Primera División Coquimbo Unido Local Universidad Católica 2-1 Coquimbo Unido Universidad Católica 3-1 Coquimbo Unido Jugada 147 21-02-2026 Primera División Coquimbo Unido Local Universidad Católica 3-1 Coquimbo Unido Universidad Católica 3-1 Coquimbo Unido Penal 148 01-03-2026 Primera División Ñublense Visita Ñublense 1-1 Universidad Católica Ñublense 1-2 Universidad Católica Penal 149 01-03-2026 Primera División Ñublense Visita Ñublense 1-2 Universidad Católica Ñublense 1-2 Universidad Católica Jugada 150 14-03-2026 Primera División Everton Local Universidad Católica 1-2 Everton Universidad Católica 2-2 Everton Jugada 151 30-03-2026 Copa de la Liga Cobresal Visita Cobresal 1-3 Universidad Católica Cobresal 1-3 Universidad Católica Penal 152 02-04-2026 Primera División Palestino Local Universidad Católica 4-1 Palestino Universidad Católica 6-1 Palestino Jugada 153 02-04-2026 Primera División Palestino Local Universidad Católica 6-1 Palestino Universidad Católica 6-1 Palestino Jugada 154 29-04-2026 Copa Libertadores Barcelona SC Visita Barcelona SC 0-1 Universidad Católica Barcelona SC 1-2 Universidad Católica Jugada 155 16-05-2026 Primera División Deportes Limache Visita Deportes Limache 0-1 Universidad Católica Deportes Limache 0-2 Universidad Católica Jugada 156 21-05-2026 Copa Libertadores Barcelona SC Local Universidad Católica 1-0 Barcelona SC Universidad Católica 2-0 Barcelona SC Jugada 157 21-05-2026 Copa Libertadores Barcelona SC Local Universidad Católica 2-0 Barcelona SC Universidad Católica 2-0 Barcelona SC Jugada 158 14-06-2026 Primera División Universidad de Concepción Local Universidad Católica 1-0 Universidad de Concepción Universidad Católica 5-1 Universidad de Concepción Jugada 159 14-06-2026 Primera División Universidad de Concepción Local Universidad Católica 2-0 Universidad de Concepción Universidad Católica 5-1 Universidad de Concepción Jugada 160 14-06-2026 Primera División Universidad de Concepción Local Universidad Católica 3-1 Universidad de Concepción Universidad Católica 5-1 Universidad de Concepción Jugada 161 20-06-2026 Copa Chile Deportes Copiapó Visita Deportes Copiapó 0-2 Universidad Católica Deportes Copiapó 0-3 Universidad Católica Jugada 162 23-06-2026 Copa Chile Everton Visita Everton 0-3 Universidad Católica Everton 1-3 Universidad Católica Jugada 163 27-06-2026 Copa Chile San Luis Local Universidad Católica 1-1 San Luis Universidad Católica 4-2 San Luis Jugada 164 25-07-2026 Primera División Deportes La Serena Local Universidad Católica 1-0 Deportes La Serena Universidad Católica 3-3 Deportes La Serena Penal 165 25-07-2026 Primera División Deportes La Serena Local Universidad Católica 3-3 Deportes La Serena Universidad Católica 3-3 Deportes La Serena Jugada 166 07-08-2026 Primera División Cobresal Local Universidad Católica 2-0 Cobresal Universidad Católica 2-0 Cobresal Jugada
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