Jorge Aravena manifestó que el Toro Zampedri es el corazón de los cruzados por lo que transmite en la cancha y sabe qué será difícil la vuelta

Universidad Católica consiguió una igualdad importante en Argentina ante Estudiantes de La Plata, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Como viene siendo costumbre, la figura de los cruzados fue Fernando Zampedri, quien anotó el gol del empate a los 80 minutos cuando parecía que perder 1-0 era lo menos malo.

Jorge Aravena, ex mediocampista de los cruzados, conversó con Redgol sobre lo ocurrido en La Plata. “Católica tuvo 100% de efectividad en ofensiva, un remate al arco y gol”, indicó.

Con el Toro se saca el sombrero, no solamente por el gol sino por el espíritu que muestra en cada pelota. “Las lucha todas, es digno de admiración lo que hace Zampedri”, manifiesta.

El gol de Zampedri ante Estudiantes. Foto: Cruzados

La pena por la suspensión de Zampedri en la Libertadores

Eso sí, lamenta que haya quedado suspendido para la revancha en el Claro Arena. “Estamos pensando qué vamos a hacer sin Zampedri en ofensiva, porque Montes está lesionado”, sostiene.

Para el Mortero, “Zampedri juega solo”, por lo que habrá que encontrar un circuito en ofensiva que le haga daño a los pincharratas. “El que más lo acompaña es Martínez, un buen jugador de fútbol”, propone.

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Eso sí, queda un poco preocupado “porque hubo jugadores bajo a su nivel, llegamos con un tiro de media distancia que pegó en un defensor de Estudiantes e hizo que tomara efecto extraño la pelota”.

La revancha entre Católica y Estudiantes se jugará el martes 18 de agosto, a las 20.30 horas. El ganador avanza a cuartos de final, mientras que el empate por cualquier marcador obliga a lanzamientos penales.