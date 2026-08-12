Arturo Vidal criticó la falta de criterio futbolístico que tuvo José Cabero al cortar una jugada en la que no había arquero.

Una jugada que dio mucho que hablar en el fútbol chileno el fin de semana pasado fue la que cortó el árbitro José Cabero en el último minuto del encuentro entre Colo Colo y La Calera.

El delantero Felipe Raipán se iba solo a la portería cementera, la que estaba sin arquero pues Nicolás Avellaneda había subido a buscar un cabezazo en el córner.

A pesar de que el criterio futbolístico indicaba dejar correr la jugada algunos segundos más, el juez decidió finalizar la acción lo que provocó que los jugadores albos le reclamaran a pesa de haber ganado el partido.

La molestia de Vidal con Cabero

Uno de ellos fue Arturo Vidal, quien en el streaming que realizó para hablar del encuentro entre albos y caleranos contó lo que sucedió en ese momento.

“El árbitro dice última jugada”, manifiesta que fue lo que señaló Cabero antes del córner. Sin embargo, piensa que no fue así pues tras el córner hubo una jugada adicional sobre la banda.

“Entonces que la termine ahí. Pensó que la podíamos perder”, explica Vidal sobre la acción en la que finalmente el Popular despeja el balón para que Raipán se fuera solo.

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Ahí es donde encuentra que Cabero se equivocó feo. “Si ya estás ahí déjala correr. Si ves que vas solo, ¡cómo la vas a terminar! No puedes ser así”, indicó el King.

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Por lo mismo es que se acercó a decirle que no debió pita el final. “Le dije cómo vas a terminarla, pero ya después le dije terminó, ganamos, vamos nomás, ya está”, sentenció Vidal.

Recordar que los árbitros con Colo Colo han sido sensibles: a Javier Correa lo denunciaron en la Copa de la Liga tras hablar mal de Nicolás Gamboa, por lo que recibió tres fechas de sanción.

De todas maneras, esto señalado por Vidal es sólo una apreciación futbolística y no constituye una falta. Aunque con los intocables nunca se sabe…