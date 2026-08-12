El volante de Boca Juniors señaló que se percataron del error que cometió el árbitro chileno ante Recoleta.

Boca Juniors dio un paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras vencer por 3-1 al modesto Recoleta en la ida de los octavos de final jugada en el estadio Tomás Ducó de Buenos Aires.

El cuadro argentino tuvo una tranquila jornada en el primer encuentro ante los paraguayos, donde hubo presencia chilena gracias al árbitro Piero Maza, quien se mandó una de las suyas.

El juez nacional expulsó a dos jugadores de Recoleta, sin embargo, no hizo noticia por aquello, sino que porque decidió que Boca Juniors realizara dos veces el saque inicial al empezar ambos tiempos. Insólito.

ver también Insólito error de Piero Maza en la Sudamericana: Hizo sacar dos veces a Boca y Paredes lo echó al agua

Leandro Paredes se dio cuenta del insólito error de Piero Maza

La situación no pasó desapercibida, ya que el propio capitán del elenco Xeneize, Leandro Paredes, afirmó que se percató del error del árbitro que le gusta tener sus fotos en las tarjetas.

“Sí, nos dimos cuenta. El árbitro dijo que saquemos del medio y sacamos“, señaló Paredes a ESPN finalizado el compromiso.

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Además, el finalista del Mundial 2026 señaló que quedaron conformes con la victoria por 3-1 sobre Recoleta, que les da la primera chance de avanzar en la Copa Sudamericana.

Piero Maza fue protagonista en la victoria de Boca. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

“En líneas generales hicimos el partido que queríamos. Nos encontramos con un gol en una llegada sola de ellos, pero después manejamos el partido desde el primer minuto, tuvimos muchísimas ocasiones y creo que el resultado, si bien es favorable para nosotros, podría haber sido más amplio”, sostuvo Paredes.

Boca Juniors, que no contó con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, empieza a tomar vuelo tras la llegada del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

En síntesis

Boca Juniors venció 3-1 a Recoleta en la ida de octavos de la Copa Sudamericana .

venció 3-1 a Recoleta en la ida de octavos de la . Piero Maza hizo repetir el saque inicial a Boca Juniors al empezar ambos tiempos.

hizo repetir el saque inicial a Boca Juniors al empezar ambos tiempos. Leandro Paredes confirmó la equivocación del árbitro chileno durante el partido en Buenos Aires.