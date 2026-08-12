El entrenador nacional, radicado en Estados Unidos, valora el arribo del delantero chileno al CF Montréal.

Los días de Alexis Sánchez jugando en el fútbol europeo llegaron a su fin, porque tras 18 años en el Viejo Continente, el delantero chileno vuelve a América para jugar en la MLS.

El goleador histórico de la selección chilena tendrá su primera experiencia en el fútbol norteamericano, puesto que fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de CF Montréal de Canadá, pero que juega en Estados Unidos.

La llegada de Alexis a la Major League Soccer ha generado comentarios negativos, sin embargo, los conocedores del fútbol estadounidense defienden la decisión del Niño Maravilla.

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Felipe Núñez destaca la elección de Alexis por la MLS

Uno que conoce al fútbol norteamericano es Felipe Núñez, ex arquero y actual entrenador radicado en Estados Unidos, quien apunta que Alexis llega a una liga top.

“Puede ser un gran aporte a su club que al haber sido uno de los últimos corre con ventajas en la conformación de su plantilla, pienso que por eso también llega a Montreal. Muchos se expresas en forma peyorativa de la MLS pero desde el desconocimiento“, lanzó de entrada el estratega a El Mercurio.

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“Es obvio que no es la Premier, ni la Liga, pero avanza a pasos seguros a transformarse en una de las mejores, a nivel organizativo es top. Físicamente el estandar es alto y juegan de manera tan honesta que la picardía latina sigue confundiéndolos en este deporte. Y la forma de vida también influye más allá de los proyectos personales que pueda tener a futuro. Ya hemos visto como Messi puede ir al supermercado con tranquilidad algo que es difícil de replicar en otro país”, agregó Núñez.

Alexis Sánchez espera viajar en el corto plazo a Canadá para sumarse a CF Montréal, donde será jugador franquicia del club.

En síntesis

Alexis Sánchez llega oficialmente como nuevo refuerzo al CF Montréal de Canadá.

llega oficialmente como nuevo refuerzo al de Canadá. 18 años duró la trayectoria del delantero chileno compitiendo en el fútbol europeo .

duró la trayectoria del delantero chileno compitiendo en el . Jugador franquicia será el estatus del goleador histórico en la Major League Soccer.