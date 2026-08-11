Mientras Lionel Messi cobra US$28 millones, este será el salario de Alexis Sánchez

El “niño maravilla” fue confirmado en el CF Montreal y llega como jugador franquicia para disputar la MLS.

Alexis Sánchez remece el mercado de fichajes. El Bicampeón de América confirmó que será nuevo jugador del CF Montreal por lo que cierra su etapa de 18 años en Europa.

Tras su último paso por el Sevilla, el nacido en Tocopilla quedó en calidad de jugador libre y esto agilizó su llegada al elenco canadiense. Lo que realizará acompañado por su pareja Alexandra Litvinova y su hija Bela Sánchez.

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“La llegada de Alexis Sánchez representa un paso importante para nuestro proyecto deportivo”, indicó Luca Saputo, el director deportivo del cuadro de la MLS.

Pero el CF Montreal indicó que la llegada de Alexis implica una importante inversión. Por lo mismo indicaron que llega como jugador franquicia. Una denominación que no pasa desapercibida en la MLS.

¿Cuándo va a ganar Alexis Sánchez en la MLS?

En la Major League Soccer se aplica este termino para que los clubes construyan sus equipos en base a sus máximas figuras. Lo que se creó en 2007 cuando David Beckham llegó al LA Galaxy y desató el boom mediático de la competencia.

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“Alexis posee una excepcional habilidad técnica y experiencia al más alto nivel del fútbol mundial. Su personalidad, liderazgo y mentalidad competitiva se alinean perfectamente con la identidad y las ambiciones de nuestro Club”, agregó el cuadro canadiense.

Lo que también se refleja al momento de los pagos y así volverse uno de los mercados más atractivos. Incluso por sobre las ligas de Sudamérica.

Alexis Sánchez es nuevo jugador del CF Montreal

La comparación inmediata es Lionel Messi. El crack argentino en el Inter Miami recibe un sueldo base de 25 millones de dólares. Pero según indica la guía de salarios que hace pública la MLS, el monto oficial junto con bonificaciones se eleva a US$ 28.333.333.

Ahora el caso de Alexis Sánchez las cifras distarían de dicho monto. Pero todo apunta a que sería un sueldo cercano a los dos millones de dólares por temporada.

En resumen:

Alexis Sánchez llega como nuevo jugador del CF Montreal de la MLS.

El salario de Alexis será uno de los más elevados ya que es elegido como jugador franquicia.

Lionel Messi recibe más de 28 millones de dólares por temporada, siendo el mejor pagado de la competencia.