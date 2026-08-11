Lo trató de “cagón” y ahora será rival de Alexis: Las estrellas que enfrentará Sánchez en la MLS

El arribo del Bicampeón de América a la Major League Soccer es inminente y se enfrentará a viejos conocidos desde Lionel Messi hasta Antoine Griezmann.

Alexis Sánchez remece el mercado de fichajes. El Bicampeón de América cerró su etapa en Europa tras 18 años y ahora emigra a la MLS para defender al Montreal.

En un principio el acuerdo contempla dos temporadas y la opción de extenderse. Por lo que este sería el último baile del nacido en Tocopilla. Un destino más que particular ya que se codeará con las máximas estrellas del fútbol.

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Alexis llega a la liga que reactivó Lionel Messi con su llegada al Inter Miami. Luego le siguió Luis Suárez, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul y hasta Maxi Falcón. Incluso tras el Mundial se sumó Casemiro.

Pero está no es la única estrella que dice presente. Robert Lewandowsky llegó al Chicago Fire. El coreano Son Heoug Min milita en el Los Angeles F. C. y Thomas Muller lo hace en el Vancouver Whitecaps.

Incluso uno de los máximos villanos de Alexis Sánchez también tiene su espacio en el Orlando City. Esto tiene relación con Antoine Griezmann que dejó el Atlético Madrid para jugar en Estados Unidos.

En la memoria todavía sigue presente cuando el francés trató de “cagón” a Alexis en plena tanda de penales por Champions League. Momento que se captó en redes sociales y luego tuvo que pedirle disculpas directamente al chileno.

Montreal y Orlando ya disputaron sus dos partidos respectivos está temporada. Pero ahora compiten por un lugar en la fase final, por lo que nuevamente serán rivales.

El calendario del Montreal: ¿Cuándo será el debut de Alexis Sánchez?

De momento el Montreal marcha 14° en la conferencia Este con 16 unidades. Por lo que está a siete unidades de la zona de clasificación a Playoffs. Escenario que esperan que con Alexis Sánchez puedan revertir.

En el calendario asoman los partidos ante DC United el 15 de agosto. Luego el 19/8 frente a Columbus Crew de visita.

Para cerrar el octavo mes del año hay dos duelos de palabras mayores. El 22 recibe al LA Galaxy de Marco Reus, Hirving Lozano y Sergi Roberto. Luego el 29/8 visita al Inter Miami donde Sánchez podría tener un nuevo cara a cara con Lionel Messi, Casemiro, Luis Suárez, Maxi Falcón y Rodrigo De Paul.