Cuando los clubes entran en la recta final de la temporada, ya comienzan a haber algunas novedades sobre el próximo mercado. Una de ellas, es la partida de Antoine Griezmann a Orlando City.

El campeón del mundo con Francia ha sido uno de los mejores jugadores del fútbol europeo en los últimos años, dejando una huella imborrable en Atlético de Madrid. Sin embargo, nada dura para siempre y llegó el momento de decir adiós.

La nueva aventura de Antoine Griezmann

Antoine Griezmann arribó en 2014 a los Colchoneros luego de brillar en Real Sociedad. Dirigido por Diego Pablo Simeone, escribieron una linda historia juntos en el club, ganando importantes títulos. Claro que hasta los más bellos cuentos tienen su final.

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Hace rato que era un secreto a voces que Griezmann no seguiría en Atlético de Madrid, pero ahora todas las dudas se transformaron en certezas sobre su futuro. Esto porque confirman que se va al final de la presente temporada e incluso, ya tiene nuevo equipo.

De acuerdo a la información del reconocido especialista Fabrizio Romano, el campeón del mundo con Francia será nuevo jugador de Orlando City de la MLS. De esta manera, se une a Lionel Messi y otras estrellas que se han ido a jugar a Estados Unidos.

Griezmann se va como leyenda del Atlético de Madrid. Imagen: Getty

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El acuerdo está avanzado y de hecho, Antoine Griezmann viajará en este fecha FIFA a la tierra del Tío Sam para ultimar los detalles con su nuevo club. Vale recordar que ya no es llamado a la selección francesa tras renunciar en el año 2024.

Ahora Griezmann intentará irse con un nuevo título de Atlético de Madrid antes de marcharse para siempre. En 488 partidos ha anotado 211 goles y ha entregado 97 asistencias. Los goles y festejos del francés de 35 años se mudan a la MLS.