Con una auténtica exhibición de fútbol, el Betis que dirige el técnico chileno Manuel Pellegrini consiguió su clasificación a los cuartos de final en UEFA Europa League, tras golear en Sevilla por 4-0 al Panathinaikos de Grecia.

Gracias a esta victoria, el cuadro andaluz se une al Celta de Vigo como los únicos representantes del fútbol español entre los ocho mejores equipos del torneo continental, y ya conoce quién será su rival en la próxima instancia.

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El rival que tendrá Betis en cuartos de Europa League

De acuerdo al sorteo que realizó la UEFA en la ciudad suiza de Nyon, el rival del “Ingeniero” saldría del enfrentamiento entre el Sporting Braga de Portugal y el Ferencvaros de Hungría, cuyo duelo se jugó un día antes que el resto.

Pese a que en la ida el triunfo fue para los “magiares” por 2-0, a la hora de la revancha, en suelo lusitano, la victoria fue para el local por un categórico 4-0, con goles de Ricardo Horta (11′, 53′), el austríaco Florian Grillitsch (15′) y el español Gabri Martínez (34′).

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¿Cuándo se juega esta serie?

El duelo entre el Braga y el Betis de Manuel Pellegrini por los cuartos de final en Europa League tendrá su encuentro de ida el jueves 9 de abril en el Estadio Municipal de esta ciudad portuguesa. La vuelta será el jueves 16 en La Cartuja de Sevilla.

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En síntesis