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UEFA Europa League

Con Darío Osorio con titular: Midtjylland queda eliminado de la Europa League ante Nottingham Forest

El chileno no pudo evitar la caída del equipo danés en una dramática definición a penales.

Por César Vásquez

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Darío Osorio fue titular en el Midtjylland.
© Getty ImagesDarío Osorio fue titular en el Midtjylland.

El sueño continental de Darío Osorio llegó a su fin con la camiseta de Midtjylland, ya que quedaron eliminados de la UEFA Europa League. No pudieron en penales frente a Nottingham Forest.

Luego de ganar por 1-0 en la ida jugada en Inglaterra, los daneses tenían mucha expectativa en meterse en cuartos de final de la competición internacional. Sin embargo, sufrieron una caída en condición de local y todo se definió desde los 12 pasos, donde no fueron muy precisos.

Pésimos penales de Midtjylland

Nottingham Forest rápidamente salió a buscar el marcador para intentar quedarse con la serie. Nicolás González a los 41′ y Ryan Yates a los 52′ le dieron el 2-0 parcial a los ingleses, con lo cual lograban el pasaje a la siguiente ronda de manera directa.

Pese a lo adverso del marcador, Midtjylland no bajó los brazos y en el 69′ Martin Erlic anotó el tanto que puso el 1-2 en el partido y el 2-2 global. Por esta razón, se debieron ir a tiempo extra. Luego de un tiempo suplementario sin mayores emociones, más allá de un anulado a Nottingham Forest, se fueron a penales.

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En la definición desde los 12 pasos, vino lo peor para el equipo del chileno: cayeron por 3-0. Lo horrible, es que los daneses erraron sus tres lanzamientos. No tuvieron mayor fortuna y los ingleses fueron los que avanzaron a cuartos de final de la UEFA Europa League.

Darío Osorio fue titular y salió reemplazado en el minuto 104 de tiempo extra. De esta manera, se acaba la acción internacional para Midtjylland durante la presente temporada y ahora se aferran a la lucha por el título en su país, donde están en el 2° lugar con 46 puntos, a 4 unidades del líder AGF.

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Este partido ante Nottingham también pudo marcar el último partido a nivel continental de Osorio en su actual club. Cada vez crecen los rumores con una posible salida en el siguiente mercado y su rumbo más probable sería la Premier League.

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