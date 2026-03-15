Son pocos los futbolistas chilenos que logran conseguir cierta continuidad en el extranjero. Ni hablar de aquellos que militan en Europa. Por ello, lo que conquistó en esta jornada el delantero Darío Osorio es digno de destacar.

Desde su llegada al Midtjylland de Dinamarca en septiembre del 2023, el oriundo de Hijuelas no sólo consiguió ser un titular permanente en el cuadro de Herning, sino también brillar en el ámbito internacional, por ejemplo en Europa League.

Si bien en el duelo por la fecha 22 de la Superliga Danesa, el Midtjylland cayó de local por la cuenta mínima ante Nordsjaelland, la institución no dejó pasar que Darío Osorio logró el histórico récord de los 100 partidos con su camiseta. Todo un hito.

Darío Osorio llega a los 100 juegos con Midtjylland

El detalle de esta marca se refleja de la siguiente manera:

SUPERLIGA DANESA

50 juegos de temporada regular / 11 goles y 7 asistencias

17 encuentros de postemporada / 4 goles y 4 asistencias

Campeón de Superliga 2023-24

COPA DE DINAMARCA

7 cotejos

ELIMINATORIAS CHAMPIONS LEAGUE

6 lances / 1 gol

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UEFA EUROPA LEAGUE

20 partidos / 5 goles y 4 asistencias

TOTAL DARÍO OSORIO

100 juegos

6.312 minutos en cancha

21 goles

15 asistencias

17 tarjetas amarillas

1 expulsión

ver también Será un golpe al mercado: Darío Osorio tiene todo avanzado para llegar a la Premier League

En síntesis

Darío Osorio alcanzó el récord de 100 partidos oficiales con el Midtjylland de Dinamarca.

alcanzó el récord de 100 partidos oficiales con el Midtjylland de Dinamarca. 21 goles y 15 asistencias acumula el delantero chileno en 6.312 minutos de juego.

acumula el delantero chileno en 6.312 minutos de juego. Campeón de Superliga 2023-24 y registra 20 partidos disputados en la UEFA Europa League.

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¿Cuándo vuelve a jugar?

Este jueves 19 de marzo, Darío Osorio y Midtjylland buscarán meterse en los cuartos de final en Europa League, cuando reciban en el MCH Arena al Nottingham Forest inglés desde las 14:45 horas.