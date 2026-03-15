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Chilenos por el mundo

Darío Osorio alcanza histórico récord con Midtjylland en pleno interés desde Inglaterra

A pesar de que su equipo perdió como local ante Nordsjaelland, el cuadro danés le hizo un merecido reconocimiento al oriundo de Hijuelas.

Por Alfonso Zúñiga

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Darío Osorio firma una histórica marca con Midtjylland.
© FC MidtjyllandDarío Osorio firma una histórica marca con Midtjylland.

Son pocos los futbolistas chilenos que logran conseguir cierta continuidad en el extranjero. Ni hablar de aquellos que militan en Europa. Por ello, lo que conquistó en esta jornada el delantero Darío Osorio es digno de destacar.

Desde su llegada al Midtjylland de Dinamarca en septiembre del 2023, el oriundo de Hijuelas no sólo consiguió ser un titular permanente en el cuadro de Herning, sino también brillar en el ámbito internacional, por ejemplo en Europa League.

Si bien en el duelo por la fecha 22 de la Superliga Danesa, el Midtjylland cayó de local por la cuenta mínima ante Nordsjaelland, la institución no dejó pasar que Darío Osorio logró el histórico récord de los 100 partidos con su camiseta. Todo un hito.

Darío Osorio llega a los 100 juegos con Midtjylland

El detalle de esta marca se refleja de la siguiente manera:

SUPERLIGA DANESA

  • 50 juegos de temporada regular / 11 goles y 7 asistencias
  • 17 encuentros de postemporada / 4 goles y 4 asistencias
  • Campeón de Superliga 2023-24

COPA DE DINAMARCA

  • 7 cotejos

ELIMINATORIAS CHAMPIONS LEAGUE

  • 6 lances / 1 gol
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UEFA EUROPA LEAGUE

  • 20 partidos / 5 goles y 4 asistencias

TOTAL DARÍO OSORIO

  • 100 juegos
  • 6.312 minutos en cancha
  • 21 goles
  • 15 asistencias
  • 17 tarjetas amarillas
  • 1 expulsión
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En síntesis

  • Darío Osorio alcanzó el récord de 100 partidos oficiales con el Midtjylland de Dinamarca.
  • 21 goles y 15 asistencias acumula el delantero chileno en 6.312 minutos de juego.
  • Campeón de Superliga 2023-24 y registra 20 partidos disputados en la UEFA Europa League.
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¿Cuándo vuelve a jugar?

Este jueves 19 de marzo, Darío Osorio y Midtjylland buscarán meterse en los cuartos de final en Europa League, cuando reciban en el MCH Arena al Nottingham Forest inglés desde las 14:45 horas.

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