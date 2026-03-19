Pareciera que cada vez que hay un amago de crisis en el Real Betis, es cuando Manuel Pellegrini saca su experiencia a relucir y mete un triunfazo para callar las críticas. Así sucedió este jueves, como tantas veces en España.

Es que el Ingeniero estaba divorciado con parte de la parcialidad andaluz por los últimos resultados, pero la Europa League era la ocasión perfecta para volver celebrar. Y no la tenían fácil, ya que en octavos de final debían remontar la llave.

Por los octavos de final del torneo, Panathinaikos había sacado ventaja en la ida jugada en Grecia, tras ganar uno cero. Sin embargo, el equipo del Ingeniero impuso su jerarquía en España y lo arrolló con un 4-0 rotundo.

Los golazos que le dieron la clasificación a Pellegrini

Real Betis remontó la caída por la mínima en Grecia y en el duelo de vuelta goleó al Panathinaikos por 4-0. El equipo de Manuel Pellegrini sacó pasajes a cuartos de final de la Europa League, torneo en el que jugó la final el año pasado.

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Con tantos de Aitor Ruibal, Sofyan Amrabat, Cucho Hernández y Antony, el elenco albiverde sentenció la serie en una verdadera fiesta que tuvo al Ingeniero celebrando en la banca. El público hizo las pases y fue una euforia apoyando a su DT.

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Ahora, Pellegrini infla el pecho nuevamente tras los últimos malos resultados y con miras a los cuartos de final de Europa League ya tiene rival. Al frente estará el SC Braga de Portugal, que eliminó al Ferencvaros de Hungría.

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Ahora el conjunto andaluz deberá cambiar el chip rápidamente en el plano local. Este domingo 22 de marzo visitarán al Athletic de Bilbao, en un torneo donde también están en posiciones de clasificación a la próxima Europa League.

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