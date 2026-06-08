Los Hispanos necesitan un triunfo para meterse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Unión Española y Unión San Felipe protagonizarán un entretenido partido en el cierre de la 15° fecha de la Primera B, donde ambos intentarán quedarse con la victoria.

Los dirigidos por Ronald Fuentes venían en alza, pero en las últimas jornadas se enredaron y ahora están en la medianía de la tabla. Si vencen a los del Valle del Aconcagua, podrían meterse en la parte alta de la lucha por lograr el ascenso en la categoría de plata del fútbol chileno.

¿Dónde ver a Unión Española vs Unión San Felipe?

Este encuentro podrá ser visto en TV por TNT Sports, mientras en streaming estará disponible por HBO Max.

¿A qué hora es el partido de la Primera B?

El choque entre Unión Española y Unión San Felipe será este lunes 8 de junio a las 19:30 horas, en el Estadio Santa Laura de Independencia.

Tabla muy apretada

Unión Española no ha podido ganar en sus últimos dos encuentros, cayendo ante Deportes Copiapó y empatando con Santiago Wanderers. Están en el 11° lugar con 21 puntos, pero la tabla está tan apretada que un triunfo puede cambiar mucho el panorama.

Si los Hispanos vencen a Unión San Felipe, llegarían a las 24 unidades y de esta manera, quedarían en el 4° puesto y a solo 5 puntos del líder Cobreloa. Más que nunca los dirigidos por Ronald Fuentes tienen que quedarse con la victoria en condición de local.

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El Uní-Uní se ubica en el 13° lugar, pero con 15 unidades. La campaña no ha sido muy buena y de no ser por el horrible rendimiento de Rangers, estarían complicados con la zona de descenso. En la fecha anterior vencieron a Puerto Montt, algo que les entregó una cuota importante de confianza.