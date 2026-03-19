Si bien ha sido uno de sus mejores temporadas, los hinchas del Real Betis se han atrevido a criticar a Manuel Pellegrini. El Ingeniero parece estar viviendo el desgaste de su proceso de los Verdiblancos y en la previa de una verdadera final decidió pegar de vuelta.

El elenco del chileno se ve las caras con el Panathinaikos buscando una remontada que le permita meterse en los cuartos de final de la UEFA Europa League. Y en la previa, el DT aprovechó de responder a quienes se han atrevido a cuestionarlo.

Manuel Pellegrini pega de vuelta por críticas al Betis

A Manuel Pellegrini se le acabó la paciencia con los hinchas que han cuestionado la temporada del Real Betis. En conferencia de prensa, el Ingeniero adelantó la llave con el Panathinaikos por Europa League y aprovechó de repartir palos sin piedad.

“Lo afronto con mucha tranquilidad, que es lo que creo que hay que tener. Sería histórico pasar por primera vez a cuartos, y luego con confianza en lo que uno hace”, comenzó señalando el DT.

Manuel Pellegrini arremetió y con todo contra los críticos del Betis. Foto: Getty Images.

Ante la chance de meterse en cuartos de final, Manuel Pellegrini fue categórico. “Los jugadores son los que responden. La temporada es muy parecida a todas las que hemos hecho, con momentos mejores y peores, pero con un grupo absolutamente comprometido. Es lo que tenemos que intentar desde el primer minuto. Con la tranquilidad de saber que son 90 minutos, pero también con la intensidad que requiere”.

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Sobre lo que deben mejorar a lo visto en la ida, el Ingeniero señaló que ese fue “un partido extraño. Tuvimos casi el 70% de posesión y creamos algunas oportunidades al principio. Quizás quedarnos con uno más fue un exceso de confianza e incluso nos bajó la creatividad que teníamos, hasta ese penalti discutible que nos hizo perder. Debemos estar creativos, intensos. No debemos hacer el segundo gol antes que el primero. El juego nuestro debe ser intenso en la recuperación y creativo con balón”.

Ante la consulta de si está obligado a clasifica a la próxima ronda de Europa League, Manuel Pellegrini dijo que eso deben responderlo en la cancha. “Sin lugar a dudas que sería muy importante, pero eso hay que demostrarlo dentro del campo. Siempre he dicho que en Europa nunca hay que ver a nadie inferior. Lo acaba de demostrar el Bodo. En Europa no hay que confiarse. Es un partido contra un equipo acostumbrado a jugar competiciones internacionales. Debemos saber revertir ese 1-0 y estoy seguro que el equipo va a dar la talla. Obligación o no ya son distintas perspectivas”.

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Pero fue tras ello que el Ingeniero arremetió contra los críticos del Betis. “Ya sabemos lo pasional que es la hinchada del Betis. Mientras más juntos estemos los 90 minutos mejor es para la confianza de jugadores. Yo dije la semana pasada que me parecía extraña tanta crispación cuando es la segunda mejor liga que estamos haciendo en estos años. Llegamos a cuartos de la Copa del Rey, estamos en octavos de Europa y me parecía extraño tanta crispación“.

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“Contra el Celta y en el derbi hubo algunas protestas. En la segunda mitad del otro día el equipo dio otra imagen y fuimos aplaudidos hasta el final en la segunda mitad. Algo estaremos haciendo mal para que la hinchada no apoye en determinados momentos. Mañana juntos estoy seguro que lograremos esta posibilidad ambiciosa de poder estar por primera vez en los cuartos”, complementó.

Finalmente, Manuel Pellegrini se sinceró sobre si sería un fracaso quedar eliminado con el Betis de la Europa League. “Sería un traspié muy importante, porque lo perderíamos en casa con nuestro público. Tenemos dos caminos para llegar la Champions. Uno sería con un título, que sería algo inolvidable para el club, y lo otro es por la Liga. Está latente la posibilidad de que el quinto vaya a la Champions y deberíamos pelear por los puntos. Sería un traspié muy importante, pero no nos podría dejar de lado los objetivos que tenemos“.

¿Cuándo y a qué hora juega el Betis de Manuel Pellegrini?

Manuel Pellegrini buscará seguir con vida en la UEFA Europa League. Este jueves 19 de marzo desde las 17:00 horas los Verdiblancos buscarán la remontada ante el Panathinaikos para avanzar a cuartos de final.

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En resumen, Betis y Manuel Pellegrini…