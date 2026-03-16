Si había jugadores que los hinchas esperaban ver en la nómina de Chile, Matías Sepúlveda era uno de ellos. El Tucu ha tenido buenas temporadas y comenzó el 2026 con todo jugando por Lanús.

Después de su paso por la U de Chile, el lateral tomó el avión y firmó con el Granate para sumar su primera experiencia en el extranjero. Allá ha sido parte de un proceso histórico, ganando incluso la Recopa Sudamericana, pero ni eso fue motivo para convencer a Nicolás Córdova. O eso se piensa.

Luego de conocerse la lista de convocados para los amistosos de la FIFA Series ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, los hinchas cuestionaron al DT en redes por no llamar al Tucu, Sin embargo, hay una razón detrás, aunque debe ser aclarada por la Roja.

Matías Sepúlveda se queda afuera de la nómina de Chile… ¿Por lesión?

La nómina de la selección chilena tiene entre sus grandes ausentes a Matías Sepúlveda. La lista de convocados de la Roja no tiene al lateral y deja un misterio aún por resolver en los próximos días.

Matías Sepúlveda no apareció en la nómina de Chile. Foto: Getty Images.

Si bien venía con ritmo en Lanús, en la última fecha del torneo argentino el jugador no apareció. El técnico Mauricio Pellegrino avisó en conferencia de prensa que sufrió una molestia muscular, pero sin dar mayores detalles.

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Es esta la principal duda que deja la situación de Matías Sepúlveda. En los Granates no han hablado de nada de gravedad y muchas veces las selecciones reciben jugadores para analizar ellos mismos los casos antes de descartarlos.

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En esta situación en particular, todo indica que el cuerpo técnico optó por sorprender con otro nombre y deja al margen al Tucu. En esa pasada, Nicolás Córdova llamó a Diego Ulloa de Colo Colo, intentando cubrir una zona donde tiene fijo a Gabriel Suazo.

Habrá que esperar para ver cuáles son las explicaciones que se darán respecto a la ausencia del ex U de Chile. Un ausente que sin duda alguna el Equipo de Todos extrañará.

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Matías Sepúlveda tendrá que mirar a la distancia y como un hincha más los amistosos de Chile. El Tucu se queda afuera de la Roja y sufre su primer revés en un año que ha comenzado con todo a nivel personal.

¿Cuáles son los números de Matías Sepúlveda en Lanús?

Matías Sepúlveda queda afuera de la nómina de Chile pese a haber disputado 9 partidos oficiales con Lanús en la temporada 2026. En ellos no tiene goles, aportó con 1 asistencia y alcanza los 236 minutos dentro de la cancha.

ver también La nómina de Chile para los amistoso de la FIFA Series contra Cabo Verde y Nueva Zelanda

En resumen, Chile y Matías Sepúlveda…

Inesperada exclusión pese al éxito en Argentina: Tras su paso por la U, Sepúlveda se consolidó rápidamente en Lanús , donde ha sido pieza clave de un proceso histórico al coronarse campeón de la Recopa Sudamericana 2026 tras vencer a Flamengo en el Maracaná. Pese a este gran presente internacional, su nombre no apareció en la lista de Nicolás Córdova para la FIFA Series.

Tras su paso por la U, Sepúlveda se consolidó rápidamente en , donde ha sido pieza clave de un proceso histórico al coronarse tras vencer a Flamengo en el Maracaná. Pese a este gran presente internacional, su nombre no apareció en la lista de Nicolás Córdova para la FIFA Series. El factor de la lesión muscular: La principal razón de su ausencia sería un problema físico de último minuto. El técnico de Lanús, Mauricio Pellegrino , confirmó que el lateral sufrió una molestia muscular que lo marginó del último partido en Argentina (ante Estudiantes de La Plata). Esta dolencia habría inclinado la balanza para que el cuerpo técnico de la Roja optara por no arriesgarlo en los viajes a Oceanía.

La principal razón de su ausencia sería un problema físico de último minuto. El técnico de Lanús, , confirmó que el lateral sufrió una que lo marginó del último partido en Argentina (ante Estudiantes de La Plata). Esta dolencia habría inclinado la balanza para que el cuerpo técnico de la Roja optara por no arriesgarlo en los viajes a Oceanía. Diego Ulloa, el beneficiado por la vacante: Ante la baja del “Tucu”, Nicolás Córdova decidió apostar por el joven Diego Ulloa de Colo Colo como alternativa por la banda izquierda. Mientras Sepúlveda deberá enfocarse en su recuperación en Buenos Aires, el jugador albo tendrá la oportunidad de ser el relevo directo de Gabriel Suazo en los duelos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

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