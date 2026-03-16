Chile dio a conocer su nómina para los amistosos de la FIFA Series ante Cabo Verde y Nueva Zelanda con varias sorpresas, pero también ausentes. Uno de los más importantes en quedar al margen de la lista es Erick Pulgar y es por un particular motivo.

En 2025, cuando estaba peleando la Copa Libertadores y el Brasileirao junto a Flamengo, Nicolás Córdova reveló que le permitió quedarse en Brasil con su club. Sin embargo, con el 2026 comenzando, muchos esperaban verlo como uno de los fijos de la lista.

Es por ello que su ausencia en la convocatoria del DT de inmediato llamó la atención de los hinchas. Es por ello que, a minutos de que se publicara, desde la Roja explicaron el motivo por el que el mediocampista otra vez está afuera. Y es por decisión propia.

Erick Pulgar se bajó solo de la nómina de Chile

Si bien lo tenían en sus planes, la selección chilena nuevamente debe presentar una nómina sin Erick Pulgar. El Faro tomó una inesperada decisión a pesar de que muchos le piden ser uno de los pilares del proceso que arranca en la Roja y se bajó de los amistosos.

Erick Pulgar, campeón de la última Copa Libertadores, no fue llamado a Chile. Foto: Photosport.

Fue el periodista Christopher Brandt quien en Sportscente de ESPN destapó la situación. “Lo que nos dicen de la selección es que el jugador pidió no ser nominado, que no estaba disponible“, señaló.

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En esa misma línea y para que no queden dudas, el reportero enfatizó en que Erick Pulgar no está poro voluntad propia y no tiene nada que ver con Nicolás Córdova. “Es una decisión del jugador que acoge la federación y la selección”.

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Los motivos detrás de esa decisión son los que restan aclarar. El volante está viviendo tiempos de cambios en el Flamengo con la llegada de Leonardo Jardim a la banca y todo indica a que quiere quedarse a pelear por su puesto como titular.

No obstante, su ausencia comienza a generar ruido entre los hinchas. Marginándose, le deja el campo servido al resto de volantes para que lo vayan desplazando, algo que parece no preocuparle por ahora.

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Erick Pulgar es uno de los grandes ausentes en la nómina de Chile para los amistosos de la FIFA Series. La Roja le da libertad al volante para bajarse de los partidos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda, pero deja una explicación pendiente sobre lo que está pasando con el caso.

¿Cuáles son los números de Erick Pulgar esta temporada?

En lo que va de temporada 2026, Erick Pulgar ha logrado disputar un total de 16 partidos oficiales con Flamengo. En ellos ha marcado 2 goles, no tiene asistencias y alcanza los 1.339 minutos dentro de la cancha

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En resumen, Erick Pulgar no está en la nómina de Chile por…

Baja por voluntad propia: A pesar de estar en los planes de Nicolás Córdova, se reveló que Erick Pulgar pidió expresamente no ser convocado para los amistosos de la FIFA Series ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. Según informó el periodista Christopher Brandt (ESPN), la federación y el cuerpo técnico acogieron la solicitud del jugador, quien manifestó no estar disponible en esta pasada.

A pesar de estar en los planes de Nicolás Córdova, se reveló que para los amistosos de la FIFA Series ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. Según informó el periodista Christopher Brandt (ESPN), la federación y el cuerpo técnico acogieron la solicitud del jugador, quien manifestó no estar disponible en esta pasada. Prioridad al presente en Flamengo: Aunque no hay una explicación oficial detallada, el motivo principal sería la llegada de Leonardo Jardim a la banca del Flamengo. El volante chileno habría optado por quedarse en Brasil para no perder terreno y pelear su puesto como titular ante el nuevo cuerpo técnico del club carioca.

Aunque no hay una explicación oficial detallada, el motivo principal sería la llegada de a la banca del Flamengo. El volante chileno habría optado por quedarse en Brasil para no perder terreno y pelear su puesto como titular ante el nuevo cuerpo técnico del club carioca. Riesgo de perder terreno en la Roja: La decisión de “bajarse” de la nómina ha generado ruido en la hinchada y abre una oportunidad para que otros volantes ganen protagonismo. Al marginarse voluntariamente, Pulgar le deja el campo servido a jugadores como Vicente Pizarro o Felipe Ogaz para que demuestren ser alternativas reales y, eventualmente, lo desplacen del once estelar.

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