Luego que en los últimos días se conociera del interés tanto de River Plate como de la MLS estadounidense en firmarlo, y después que el propio Flamengo pusiera precio a su salida, el chileno Erick Pulgar no para de cosechar elogios.

Lejos del ruido mediático, el antofagastino destaca en cada jornada por sus actuaciones sobresalientes en la cancha, lo que se reflejó este sábado en la victoria por 3-0 ante Botafogo, donde sus propios compañeros le lanzan loas.

Es el caso del delantero Samuel Lino, autor del primer gol de Flamengo en este juego, que en conversación con AS Chile puso en un altar a Pulgar y destacó que, en silencio, logra imponerse ante sus pares en el fútbol brasileño.

ver también MLS pone la mira en Erick Pulgar: Dos clubes preguntaron por su salida de Flamengo

El feroz elogio que recibe Erick Pulgar en Flamengo

“Tenemos una suerte tremenda de tenerlo aquí con nosotros, porque la calidad que tiene y la seguridad que nos pasa es increíble“, indicó Samuel Lino, el segundo fichaje más caro en la historia del Mengão, sólo por detrás de Lucas Paquetá.

En esa línea, el delantero de Flamengo añade sobre el chileno que “Erick Pulgar está viviendo un momento tremendo, es un gran jugador. Es un ejemplo para nosotros, de un chico que trabaja mucho, de un chico más callado, en su esquina”.

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Los números del antofagastino en 2026

Entre la Supercopa de Brasil, el Campeonato Carioca donde se consagró campeón, Recopa Sudamericana y el actual Brasileirão, Erick Pulgar suma con Flamengo 1.087 minutos en 13 juegos, donde registra dos goles y cuatro tarjetas amarillas.

En síntesis

River Plate y la MLS buscan el fichaje del mediocampista chileno Erick Pulgar .

y la buscan el fichaje del mediocampista chileno . Flamengo venció 3-0 al Botafogo con una actuación destacada del volante antofagastino.

venció 3-0 al con una actuación destacada del volante antofagastino. Erick Pulgar acumula dos goles y 1.087 minutos disputados en 13 partidos oficiales en 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la séptima jornada del Brasileirão, el Flamengo de Erick Pulgar recibirá en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro al Remo, en duelo a jugarse este jueves 19 de marzo desde las 20:00 horas.

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