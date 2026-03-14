El gran presente de Erick Pulgar en Flamengo no pasa desapercibido en el mercado internacional. Mientras clubes como River Plate siguen atentos a su situación, equipos fuera de Sudamérica ya comenzaron a moverse para conocer las condiciones del seleccionado chileno.

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Según información publicada por el periodista José Tomás Fernández Pumarino en X, hay dos clubes que realizaron consultas durante febrero por el antofagastino, aunque todavía no de manera directa con el ‘Fla‘.

Desde Estados Unidos vienen por Erick Pulgar

El comunicador adelantó en redes sociales que en febrero pasado dos clubes de la MLS tuvieron un primer acercamiento con la agencia Vibra, que representa al volante, con el objetivo de conocer los detalles de su contrato y su escenario de cara a los próximos mercados.

Ante esto, añadió, una vez conocidas las condiciones: “Quedaron en volver en junio, cuando el precio de la rescisión de contrato con el ‘Mengão’ baje a 4 millones de dólares”.

(Foto: Captura de X.)

Si bien el comunicador no señaló los clubes interesados que quedaron en retomar los contactos a mitad de año, no sería raro, considerando que la agencia de representación acaba de enviar a dos jugadores chilenos del Brasileirao a la MLS, como son Benjamín Kuscevic (Toronto) y Alexander Aravena (Portland Timbers).

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Con respecto a Pulgar, el volante continúa enfocado en su presente en Brasil. A sus 32 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha consolidado como clave en el mediocampo de Flamengo. Desde su llegada a Río de Janeiro en 2022, el chileno ha disputado 151 partidos, en los que registra 5 goles y 9 asistencias.

En resumen