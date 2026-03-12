Marzo marca el regreso de la acción para la selección chilena. La Roja comandada por Nicolás Córdova volverá a tener actividad luego de los amistosos disputados ante Rusia y Perú en noviembre pasado. Ahora, en el marco del nuevo formato FIFA Series, el combinado nacional enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda en dos encuentros preparatorios.

Se trata de dos importantes duelos ante selecciones que han estado presentes en Copas del Mundo, donde el equipo chileno buscará seguir probando variantes y consolidar una base de jugadores de cara a los próximos desafíos internacionales. Eso sí, los encuentros se disputarán con horarios poco amigables para los hinchas en Chile, debido a la diferencia horaria con Oceanía.

¿Cuándo juega Chile? Los horarios de La Roja en la fecha FIFA de marzo

La selección nacional, nuevamente dirigida por Nicolás Córdova, viajará hasta Auckland, Nueva Zelanda, donde se medirá ante Cabo Verde y posteriormente frente a la selección local de Nueva Zelanda.

Ambos compromisos se disputarán en el Eden Park, uno de los recintos deportivos más importantes del país oceánico.

Los horarios confirmados son los siguientes:

Chile vs. Cabo Verde: viernes 27 de marzo a las 00:00 horas de Chile , en el Eden Park de Auckland.

viernes , en el Eden Park de Auckland. Chile vs. Nueva Zelanda: lunes 30 de marzo a las 03:15 horas de la madrugada de Chile, también en el Eden Park de Auckland.

De esta forma, La Roja volverá a tener rodaje internacional en el marco de estas FIFA Series, instancia que busca potenciar los amistosos entre selecciones de distintas confederaciones.

(Foto: La Roja)

La nómina de La Roja para la FIFA Series

Existe gran expectativa por la convocatoria que presentará Nicolás Córdova para estos compromisos. En los últimos días han surgido algunos nombres que podrían aparecer en la lista, aunque todavía no hay confirmación oficial.

Según informó el medio TNT Sports Chile, la nómina definitiva de la selección chilena se dará a conocer el próximo lunes 16 de marzo, instancia donde se conocerán los jugadores que viajarán a Nueva Zelanda para disputar estos dos amistosos internacionales.

