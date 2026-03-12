Jorge Fossati apareció rápidamente en el radar de la U de Chile, que recién después de siete partidos decidió la desvinculación de Francisco Meneghini. Por eso mismo, la gerencia deportiva de Azul Azul debe encontrar lo más pronto posible un nuevo DT.

En ese contexto, el experimentado uruguayo de 73 años tomó la delantera y es muy probable que desembarque en el Centro Deportivo Azul. Fossati conoce en carne propia el fútbol chileno: durante su época de arquero, atajó en Green Cross, el equipo que dio pie a Deportes Temuco.

También tuvo uno que otro coqueteo con la selección chilena. Además de su vasta experiencia en clubes, donde contabiliza un tricampeonato con Universitario de Perú, cuenta con un largo recorrido internacional: fue DT en Uruguay y también en la Bicolor, además de haber pasado por Argentina, Arabia Saudita, Brasil y Qatar.

Jorge Fossati dirigió a la selección peruana. (Jose Luis Melgarejo/Mexsport/Photosport).

Y hace un tiempo, cuando le consultaron si tenía interés en tomar el mando de la Roja, prefirió evadir la respuesta. Aunque de todos modos evidenció su postura. “Es obvia la respuesta, pero prefiero no darla. No sería algo ético estar ofreciéndose cuando no hay entrenador”, lanzó Fossati en ADN Deportes.

Aludía a que la Roja todavía cuenta con Nicolás Córdova en su dirección técnica. “Su situación todavía no está definida”, agregó Fossati en esa entrevista. Por lo pronto, el DT interino del Equipo de Todos permanecerá en el cargo al menos durante todo 2026.

Fossati se aproxima a ser DT de la U de Chile

Jorge Fossati fue el escogido para tomar el mando de la U de Chile y su acuerdo es inminente, aunque restan detalles que resolver en la negociación según reportó el periodista César Merlo. En aquel momento, enero de 2026, contó varios acercamientos con el país.

“Varias veces me han llamado desde equipos de Chile y justo yo estaba con otros proyectos. Pero sé lo que es jugar y vivir en Chile. Miraría con buenos ojos ir al país, me parece hermoso”, manifestó Fossati. Pasó algo de tiempo y no fue a la Roja, pero de todas maneras allanó su camino a Santiago.

Jorge Fossati se acerca al Centro Deportivo Azul. (Joel Alonzo/Photosport).

Por lo pronto, el Romántico Viajero afina detalles bajo la tutela de John Valladares, director técnico interino. Será él, segundado por Manuel Iturra, quien comande al equipo en la complicada visita a Coquimbo Unido por la 7° fecha de la Liga de Primera. Aquel duelo se jugará el sábado 14 de marzo a las 18 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile suma 7 puntos al cabo de seis fechas disputadas en la Liga de Primera 2026.