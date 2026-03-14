Chile afina los últimos detalles para dar a conocer la nómina para los partidos de la FIFA Series a fin de marzo. Nicolás Córdova ha estado trabajando en la lista y en las últimas horas se conoció que puede haber dos importantes sorpresas: Miguel y Nils Reichmuth.

Los hermanos suizos de madre chilena han entrado en el radar de la Roja desde hace ya varios meses, pero no fue hasta ahora que hubo acercamientos. En la gira por Europa, el DT interino del Equipo de Todos se reunió con ellos y ahora revelaron que estaría todo listo para que sean convocados.

Esto no deja de llamar la atención, ya que se transformarían en uno más de los seleccionados de nuestro país nacidos en el extranjero. Un caso como el de Ben Brereton, el que quieren seguir de ejemplo para encontrar nombres que ayudan en el nuevo proceso.

Los hermanos Reichmuth en el radar de Chile para la próxima nómina

En la selección chilena le pusieron el ojo a los hermanos Miguel y Nils Reichmuth para la nómina de la próxima fecha FIFA. Los suizo-chilenos de 22 y 24 años, respectivamente, disfrutan de buenas campañas en sus clubes, lo que llamó la atención de Nicolás Córdova.

Miguel y Nils Reichmuth asoman en la nómina de Chile tras reunirse con Nicolás Córdova. Foto: Instagram.

En lo que va de temporada, el primero y volante ha disputado 15 partidos oficiales en el Zurich con 1 asistencia en 1.009 minutos. Por su parte el segundo, también mediocampista pero más cargado a la derecha, acumula 26 encuentros en el Thun de Suiza con 4 goles y 2 asistencias en 1.201 minutos.

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Sus números interesan a Nicolás Córdova y Chile, quienes lo tienen en la miria para la próxima nómina, según reveló el periodista Christopher Brandt en ESPN. “Atención con lo que pueda pasar, podrían aparecer los dos o uno de ellos“.

Ante la pregunta de si puede dar por hecho que habrá por lo menos uno de los Reichmuth, el reportero fue categórico. “Yo creo que sí. Nico Córdova en la gira europea se reunió con ambos“.

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“Ellos han venido a Chile tres o cuatro veces (…) Miguel es un volante central con mucha movilidad, puede jugar de interior o mixto. Nils es con otras características, juega como volante por la derecha”, complementó.

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Habrá que esperar hasta el día que se conozca la lista para saber si efectivamente el Equipo de Todos recibirá a uno de los suyos que nació lejos. Los hinchas ya se ilusionan con que puedan ser tanto o más aporte que Ben Brereton en el actual proceso.

La selección chilena prepara una de sus grandes sorpresas con el llamado de Miguel y/o Nils Reichmuth. La Roja espera entregar en las próximas horas la nómina para así enfocarse de lleno en los trabajos para la FIFA Series.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile?

A la espera de la nómina de Nicolás Córdova, Chile se prepara para lo que serán los duelos por la FIFA Series. La Roja verá acción el próximo viernes 27 de marzo desde las 00:00 horas enfrentando a Cabo Verde.

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En resumen, Chile prepara sorpresas en su nómina