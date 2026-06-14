La U sigue pegada en la tabla, pero puede perder lugares tras el amargo empate contra el colista Unión La Calera.

Universidad de Chile se volvió a complicar con Unión La Calera. Los azules también se complicaron solos con sus propios fantasmas y con el polémico arbitraje de Franco Jiménez. Fue empate 2-2 por la fecha 15 de la Liga de Primera.

En el estadio Nicolás Chahuán, los azules comenzaron en ventaja de 2-0 con los goles de Nicolás Ramírez (5′) y Eduardo Vargas (16′).

El dominio de la U era clarísimo y casi absoluto, apuntando todos los caminos a una victoria de Universidad de Chile. Pero antes del descanso La Calera descontó con el gol de Matías Campos López (43′) y cambió el guion.

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La Calera y el árbitro enredaron a la U: la tabla

Ya en el segundo tiempo, La Calera revirtió el dominio azul y llegó al empate con el gol de penal de Sebastián Sáez, esto tras una mano de Franco Calderón, en una jugada originada en fuera de juego.

La tabla de la Liga de Primera: la U y Ortiz no pueden contra La Calera.

Con el amargo empate, la U se mantiene en el noveno lugar de la tabla por ahora con 21 puntos, pero puede perder escalones con el resto de la fecha. La Calera seguirá siendo el nuevo colista absoluto (16°) con 12 unidades.

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Cabe recordar eso sí que el Chuncho de Fernando Gago tiene un partido menos, pendiente aún el encuentro frente a O’Higgins, el que se pondrá al día este jueves 18 de junio.

Tabla