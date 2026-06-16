Sebastián Toro contestó el llamado de RedGol para hablar de su vida, su etapa de formador y un paso por la dirección técnica que lo dejó aburrido y sin ganas de probar de nuevo. Al menos por ahora.

Este retirado zaguero central fue campeón con Colo Colo en el Torneo Clausura 2009, certamen donde conformó una dupla defensiva con el venezolano José Manuel Rey bajo la tutela del experimentado DT argentino Hugo Tocalli. El Cacique venció 4-2 a la Universidad Católica en la revancha y configuró un 6-4 en el marcador global.

Las referencias son para Sebastián Toro, quien hoy divide sus días para estar pendiente al proyecto en el que tiene todas sus ganas. Y en pleno Mundial 2026 le contestó un llamado a RedGol para repasar su vida. “Tengo escuelas de fútbol, ese es mi fuerte hoy en día”, aseguró.

“A eso me dedico. No sé si quiero dirigir mayores, en este momento no pienso en eso. Me tocó el año pasado dirigir, pero me gusta formar. Lo paso bien haciendo eso”, manifestó Toro, quien en su carrera deportiva también jugó en Deportes Iquique, Ñublense, Palestino y hasta tuvo un paso por Albania.

Sebastián Toro celebra el título obtenido por el Cacique en 2009. (Andrés Piña | Photosport).

¿Cómo te va con las escuelas?

Gracias a dios, he tenido el agrado de dejar algunos niños en Colo Colo, Católica, Cobreloa, Unión Española y otros equipos. Nos ha ido bien en eso gracias a dios. Algo estaremos haciendo bien. Tengo tres escuelas: una está en Chicauma, Lampa. Otra en Pirque y la otra, en Chillán. Es entretenido.

La escuela de Colo Colo que tiene Toro en Chillán Poniente. (Foto: cedida).

¿Por qué decides emprender en eso?

En el barrio ahora no te ven. Siempre digo lo mismo. O nunca ha existido o todavía no hay una manera de que te vean. Tengo muy buena llegada en Colo Colo, por eso llevo a niños para allá. Conozco a gente en varios equipos y eso me ha abierto puertas.

¿Cómo te capacitaste?

Estudié para técnico. Hice un curso de gerencia, me gusta todo lo relacionado con el fútbol. Me gusta bastante, siempre hay que perfeccionarse. Uno no puede ser técnico y llevar a los niños a subir cerros. Eso ya no va. En el fútbol está todo inventado, sólo hay que ver, elegir y ejecutar.

También fuiste gerente deportivo…

Sí. En Santiago City y el mismo año tuve que dirigir. Tuvimos que sacar al técnico y entrené al primer equipo. En este momento no pienso en eso porque no fue muy grato. No estaban las condiciones.

¿Quién te ve?

Estaba en una escuela en Maipú con el Chanito Garrido. Cristian Saavedra, que después estuvo con el Bichi, Nano Torres, espectacular, para mí el mejor PF. Y él se lo cree. Aún hablo con él. Hugo González estaba también, pero el Chano me llevó. Siempre le agradezco, viajamos hace poquito y el profe tuvo un accidente. Le estoy muy agradecido siempre.

¿Siempre tuviste el apoyo familiar?

Los papás siempre son importantes, mi mamá me acompañaba a los entrenamientos. Mi papá trabajaba, pero los dos me acompañaban a los partidos. Si le preguntas a cada jugador, los papás son fundamentales.

¿Cuántos hijos tienes?

Tengo cuatro hijos. El más grande tiene 19, juega fútbol. Los dos que vienen tienen 12 y 10. La más chiquitita tiene 5 años, hace ballet y se metió a entrenar recién a la escuela de Héctor Tapia. Es la regalona, ella lo sabe.

Sebastián Toro, el campeón con Colo Colo que se hastió de ser DT

La mala experiencia que tuvo Sebastián Toro como DT del Santiago City lo llevó a replantearse todo y fundar tres escuelas de fútbol, donde ha podido llevar algunos niños a Colo Colo. También a varios otros clubes. “Mi época en las inferiores fue lo que más disfruté”, reconoció.

“Soy hincha, iba a la barra. Siempre fui. Y después poder jugar y salir campeón es algo que no se olvida”, apuntó el Seba Toro, quien también militó en Unión San Felipe y tuvo una experiencia como presidente en Deportes Iberia, algo muy parecido a lo que hizo Jaime Pajarito Valdés.

¿Siempre jugaste de central?

No, yo jugaba de 9. Hugo González me tiró para atrás. Era el goleador del equipo y contra Católica nos expulsaron al central y me probó atrás. Yo era rápido, el profe me explicó algunos movimientos. Contra la UC el 2T jugué ahí. Pasaron tres o cuatro semanas, no jugamos por lluvia. Y contra la U en el Caracol Azul jugué de central. Me vio Basay y me llaman a la selección de central. Ahí quedé.

Sebastián Toro en un Superclásico ante la mirada de Kalule Meléndez y Walter Montillo. (Andrés Piña | Photosport).

¿Tienes una amistad con Arturo Vidal?

No somos bien amigos, pero éramos bien cercanos. Siempre muy buena onda, en la selección chilena, en Colo Colo. Todavía lo veo y nos saludamos muy bien.

Tuviste muchas lesiones desafortunadas en tu carrera…

Cuando pude haber salido me fracturé por una patada que me pegaron sin querer. Son cosas que pasan. Gracias a dios jugué en Colombia en un equipo espectacular, Junior de Barranquilla. El fútbol colombiano es muy bueno.

¿Quiénes son tus ídolos?

Miguel Riffo y Rio Ferdinand.

Rio Ferdinand marca a Adriano en un duelo entre Inter de Milán vs Manchester United. (Shaun Botterill/Getty Images).

¿Los mejores con o contra los que jugaste?

Para mí Vidal es el mejor de todos. Vinícius Junior (N. de la R: lo enfrentó con Palestino) y Riffo, que era algo espectacular.

Para cerrar, juégatela con los candidatos del Mundial…

España, Francia y me gusta Brasil, creo que son todos los jugadores buenos. Aunque no andan bien. Ojalá despierten.