En su tiempo, Sebastián Toro fue la joya de las divisiones inferiores en Colo Colo. Por su físico privilegiado y buena técnica, de inmediato se hizo un nombre en el Primer Equipo, e incluso llegó a la Selección Chilena. Sin embargo, su indisciplina terminó sacándolo del Cacique.

Luego de una larga vuelta en el fútbol nacional, además de pasos por Junior de Barranquilla y el fútbol de Albania, el defensor sigue jugando. Hoy es uno de los referentes de Santiago City, equipo de la Tercera División A que pelea por entrar al profesionalismo.

Sin embargo, los últimos días no han sido los mejores para Sebastián Toro. Una fuerte patada que recibió sobre el final del partido en que ganaron por 2-1 a Constitución Unido, provocó su rápida salida hacia un hospital, donde se confirmó el peor escenario.

“En la rodilla izquierda noté el hueso desencajado. No fue fractura expuesta. Fue la rótula y me la trataron de poner dos veces y se salía. Me di cuenta que era algo más y me inmovilizaron de la rodilla hacia abajo”, reconoció el central en diálogo con Las Últimas Noticias.

La lesión de Sebastián Toro, ¿al borde del retiro?

Si se toma en cuenta que tiene 34 años, obviamente que sale en la conversación con el matutino la pregunta de si esta fractura, que lo tendrá más de seis meses fuera de las canchas, podría provocar el término abrupto de su carrera, algo que deja en el aire.

“Vamos a ver qué pasa, porque serán algunos meses de recuperación. Me sentía muy bien jugando y también tengo otras cosas como mis escuelas de fútbol (…) Me gusta estar presente y veremos“, avisó Seba Toro, quien realiza tratamiento con Wilson Ferrada, actual kinesiólogo de Colo Colo.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.