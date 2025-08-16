Fernando Zampedri ha dejado huella en el fútbol chileno, pero no había podido marcar en el Estadio Monumental ante Colo Colo. Esta vez, pudo romper el maleficio con U. Católica.

Uno de los temas recurrentes en la previa al clásico, es que Zampedri no había podido festejar en Macul. Un hecho extraño considerando sus antecedentes en los Cruzados, club en el cual es el máximo goleador de su historia. Bien dicen que no hay mal que dure 100 años.

El fin de la mala racha de Zampedri

Desde su arribo a Universidad Católica en el 2020, Fernando Zampedri ha sido el mayor artillero del fútbol chileno en cinco años consecutivos. Claro que su kryptonita parecía ser el recinto de Pedrero. El argentino nacionalizado chileno había visitado Macul en seis ocasiones, pero sin conocer sus mallas.

La mala racha del Toro llegó al fin en la victoria de la UC por 4-1 ante Colo Colo. A los 33 minutos, cuando ya se imponían por 2-0, Zampedri aprovechó un grosero error de Fernando de Paul, quien soltó un inofensivo centro, permitiéndole empujar el balón sin resistencia alguna.

De esta manera, Fernando Zampedri pudo finalizar su mala racha y sobre todo, darle los 3 puntos a Universidad Católica. Los Cruzados ratifican su alza de la mano de Daniel Garnero y le ganaron el segundo clásico de la temporada a Colo Colo.

Con el triunfo, la UC llega al 6° puesto con 30 puntos. Vale recordar que tienen un encuentro menos debido al suspendido duelo frente a Ñublense de la semana pasada. Colo Colo por su parte, queda en el 8° lugar con 27 unidades, fuera de zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Universidad Católica ahora vivirá una semana muy especial. El sábado 23 de agosto inaugurarán el Claro Arena frente a Unión Española. Los Cruzados pasarán días muy tranquilos en Las Condes.