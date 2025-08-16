Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Terminaron a los combos: hinchas de Colo Colo se agarraron firme en el clásico ante Católica

Un grupo de hinchas tomó justicia por sus manos en contra de los que lanzaban proyectiles y terminó como la lucha libre.

Por Cristián Fajardo C.

Los hinchas de Colo Colo a los combos en el Monumental
Los hinchas de Colo Colo a los combos en el Monumental

Los ánimos terminaron muy calientes en los hinchas de Colo Colo luego de la goleada por 4-1 que les convirtió a domicilio Universidad Católica, por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025.

Tanto así, que hubo combos y patadas voladoras en las tribunas del estadio Monumental entre los mismos fanáticos colocolinos, quienes quedaron grabados en videos.

Un segundo tiempo donde una de las constantes fueron los proyectiles hacia el sector de la banca de la UC, donde incluso un jugador fue herido por una piedra en la cabeza.

En ese sentido, algunos hinchas tomaron las medidas por sus manos, porque fueron a encarar de la peor forma a los desordenados que lanzaban objetos y terminaron a los combos.

Colo Colo fue goleado ante U Católica en el clásico. Foto: Andres Pina/Photosport

Colo Colo fue goleado ante U Católica en el clásico. Foto: Andres Pina/Photosport

Los hinchas se cansaron de Jorge Almirón y cantan su salida de Colo Colo

ver también

Los hinchas se cansaron de Jorge Almirón y cantan su salida de Colo Colo

La lucha libre en el Monumental

Videos en las redes sociales muestran los hechos de violencia que marcaron en el clásico en el estadio Monumental, donde Universidad Católica goleó por 4-1 a Colo Colo.

Publicidad

Los hinchas estaban enfurecidos con el técnico Jorge Almirón y los jugadores, pero los que hicieron explotar al estadio fueron los que lanzaban proyectiles a la cancha.

Por lo mismo, un grupo quiso tomar justicia por sus manos, pero se lo tomaron tan en serio que terminaron a los combos en plena tribuna, en un espectáculo lamentable.

Mira el video:

Publicidad
    Lee también
    Tabilo vs. Suresh en el Winston-Salem Open: Horario y dónde ver
    Tenis

    Tabilo vs. Suresh en el Winston-Salem Open: Horario y dónde ver

    Mosa en reunión de emergencia con Almirón
    Colo Colo

    Mosa en reunión de emergencia con Almirón

    “Los estudió mucho”: La UC repasa a Jorge Almirón por goleada en el Monumental
    Universidad Católica

    “Los estudió mucho”: La UC repasa a Jorge Almirón por goleada en el Monumental

    Zampedri rompió su maleficio en el Monumental ante Colo Colo
    Universidad Católica

    Zampedri rompió su maleficio en el Monumental ante Colo Colo

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo