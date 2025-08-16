Los ánimos terminaron muy calientes en los hinchas de Colo Colo luego de la goleada por 4-1 que les convirtió a domicilio Universidad Católica, por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025.

Tanto así, que hubo combos y patadas voladoras en las tribunas del estadio Monumental entre los mismos fanáticos colocolinos, quienes quedaron grabados en videos.

Un segundo tiempo donde una de las constantes fueron los proyectiles hacia el sector de la banca de la UC, donde incluso un jugador fue herido por una piedra en la cabeza.

En ese sentido, algunos hinchas tomaron las medidas por sus manos, porque fueron a encarar de la peor forma a los desordenados que lanzaban objetos y terminaron a los combos.

Colo Colo fue goleado ante U Católica en el clásico. Foto: Andres Pina/Photosport

La lucha libre en el Monumental

Videos en las redes sociales muestran los hechos de violencia que marcaron en el clásico en el estadio Monumental, donde Universidad Católica goleó por 4-1 a Colo Colo.

Los hinchas estaban enfurecidos con el técnico Jorge Almirón y los jugadores, pero los que hicieron explotar al estadio fueron los que lanzaban proyectiles a la cancha.

Por lo mismo, un grupo quiso tomar justicia por sus manos, pero se lo tomaron tan en serio que terminaron a los combos en plena tribuna, en un espectáculo lamentable.

