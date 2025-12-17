Han sido días polémicos para Arturo Vidal. A las incendiarias declaraciones que hizo en el cierre de temporada de Colo Colo se sumaron sus publicaciones sobre las Elecciones Presidenciales.

El mediocampista reaccionó al triunfo de José Antonio Kast y hasta se enfrentó a un seguidor que lo insultó por su publicación. “Acuérdate de dónde saliste“, le reprocharon. “No permitiré que me juzguen por sentirme feliz por ser parte de la democracia“, respondió el King.

Más tarde, subió una fotografía generada por inteligencia artificial en donde él aparecía con la banda presidencial y hasta postuló a Claudio Bravo como ministro del Deporte, algo que también generó ruido.

Sin embargo, nada de eso fue tan polémico como lo que sucedió este martes, donde hinchas se percataron que compartió un video del presidente electo Kast diciendo que “la primera dictadura en Chile fue la de Salvador Allende”.

Vidal responde por polémica publicación sobre Salvador Allende: “No representa…”

Las redes sociales se indignaron con el video que apareció en el perfil de Arturo Vidal, quien tiene casi 20 millones de seguidores en Instagram. “Me bajo del barco Vidal” y “es vergonzoso” fueron las principales reacciones.

El futbolista de Colo Colo, por su lado, acusó que se trató de un error. “Me avisaron que tenía dos videos resposteados en mi Instagram. Uno de carácter político y otro de humor, que no sé quién puso ahí“.

“Son videos que no representan mi pensamiento y fueron eliminados de inmediato“, complementó.