Este 2025 quedará registrado como el año en que Humberto Suazo se retiró de manera definitiva del fútbol profesional. El ‘Chupete’ puso fin a una carrera que se extendió por más de 20 años y que tuvo su último capítulo en San Luis de Quillota, club que justamente apostó por él para iniciar su camino como director técnico.

Así fue como, en noviembre pasado, el ‘Chupete’ fue confirmado como nuevo entrenador de los ‘canarios’ de cara a la temporada 2026 en la Primera B tras la salida de Fernando Guajardo.

Es por ello que, con el objetivo de pelear el ascenso, el elenco quillotano ha comenzado a reforzarse de gran manera para la categoría. Sin embargo, cuando en la institución de la región de Valparaíso aún se celebraba la incorporación de Sergio Vergara, recibieron una dura noticia por parte de la ANFP que empañará el estreno del ‘Chupete’ con el buzo.

La ANFP castiga a San Luis para el estreno del ‘Chupete’ como entrenador

A través de un comunicado de prensa realizado en su cuenta de Instagram, San Luis de Quillota, informó que el ente rector del fútbol chileno les prohibió el ingreso a los hinchas quillotanos que asistieron a la tribuna visitante del duelo ante Santiago Morning por la pasada fecha 30 de la Primera B, esto debido a los incidentes producidos en esa oportunidad.

La sanción tiene una duración de dos partidos del torneo 2026 , lo que coincidirá con el estreno del ‘Chupete’ en la banca canaria.

Ante esto, la propia entidad posteriormente añadió que ejecutará acciones para evitar estas sanciones, señalando que: “San Luis de Quillota SADP realizará la defensa y apelación de la sentencia de la Primera Sala, con su equipo jurídico, para que esta situación sea revertida” y cerró añadiendo que “Estaremos informando los procesos que llevará a cabo el Club”.

