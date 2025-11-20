Humberto Suazo se transformó oficialmente en el nuevo entrenador de San Luis de Quillota. El hombre venido del planeta gol colgó los botines hace unos días y ahora asume el desafío de llevar al club de sus amores hasta la máxima categoría.

Tal como lo anunció Redgol, ahora el ex ariete de Colo Colo y la selección chilena emprende rumbo como entrenador. “¡Bienvenido nuevamente a casa, Humberto querido! Juntos para escribir una nueva historia junto al Canario”, anunció el cuadro de la Primera B.

Junto al anuncio se sumó un breve registro con “Chupete” y su cambio de jugador a estratega principal del cuadro quillotano. Tras marcar 377 goles como futbolista profesional, y a casi un mes de su retiro, ahora el calvo estratega deberá afrontar la Primera B.

El Presidente de San Luis, César Villegas Urrutia, recibió a Humberto Suazo como el nuevo DT

Ahora resta definir el cuerpo técnico que acompañará a Suazo. En primera instancia se habló de Juan Leiva, por lo que ahora falta la oficialización.

El panorama que enfrentará Humberto Suazo

San Luis realizó una campaña del 2025 para el olvido. En la Primera B terminó noveno y no pudo entrar a la Liguilla por el ascenso a la Liga de Primera.

Esto provocó una poda masiva en el plantel. A tal punto que se borró a la mayoría de jugadores y solo quedaron cuatro nombres: Sebastián Parada, Martín Carreño, Martín Larraín y Lucciano Moreno.

Por lo que ahora la tarea de Humberto Suazo será rearmar el equipo prácticamente desde sus bases para seguir haciendo historia en el fútbol chileno, ahora como el DT venido del planeta gol.