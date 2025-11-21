En Universidad de Chile hay refuerzos que quedan en el recuerdo, pero para mal, por no cumplir con las expectativas. Uno de ellos, podría firmar en un club de la Primera B.

El Romántico Viajero previo a la llegada deGustavo Álvarez, pasó por varias temporadas de malos resultados, donde fueron pocos los jugadores que lograron sobreponerse al mal momento del club. En ese periodo, llegó una incorporación bastante cuestionada.

El ex U. de Chile se acerca a la Primera B

Juan Pablo Gómez arribó en el 2023 a Universidad de Chile luego de haber sido elegido el mejor lateral derecho de la Liga de Primera jugando para Curicó Unido. Sin embargo, en dos temporadas en los Azules no pudo demostrar sus condiciones y fue una de las grandes decepciones. Solo disputó 33 partidos, con 2 asistencias.

En el 2025, el argentino nacionalizado chileno firmó en Deportes Iquique, pero el destino no fue el mejor: están a punto de descender y Gómez tampoco ha podido encontrar su mejor versión. Es ahí donde asoma la opción de regresar al club donde más brilló: Curicó Unido. Varios medios de esa ciudad informan que será refuerzo para el 2026. Carlos Bechtholdt, director deportivo de los Torteros, habló del tema.

“El hecho de Juan Pablo Gómez, como otros jugadores, es una opción para ese puesto. Hay prioridades y nosotros a Juan Pablo lo conocemos y obviamente tiene las puertas abiertas del club, pero siempre y cuando esté cerca de nuestro alcance. Es una opción como otros”, explicó Cachi a RedGol.

Juan Pablo Gómez en 2023 con U. de Chile. Imagen: Photosport

La posibilidad de que Gómez regrese al club que defendió en el 2022 es real. En esta temporada, Curicó Unido obtuvo el tercer puesto en la Liga de Primera y clasificó a la Copa Libertadores, en lo que ha sido su mejor campaña. Eso sí, por ahora Bechtholdt le pone paños fríos al retorno del lateral derecho.

“Él está compitiendo en estos momentos y la verdad es que nosotros no hemos tomado contacto con él, simplemente que se filtró su nombre. Estamos tratando de ir sondeando y la verdad es que tenemos bastante tiempo para la conformación del plantel nuevo“, indicó el director deportivo de Curicó Unido.