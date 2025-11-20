El mercado de pases ya está activo para los equipos de Primera B que no clasificaron a la liguilla del ascenso. Y uno de ellos es Curicó Unido, que nuevamente batalló por la permanencia.

Hasta última hora los torteros pelearon por no descender y con la llegada de Damián Muñoz salvaron la categoría. Por eso, el querido entrenador tortero no quiere pasar sustos en 2026 y ya se mueve por fichajes.

Justamente, un viejo conocido asoma en el horizonte albirojo. Con impecable campaña en 2022 y tras un tormentoso 2025 con las lesiones y su campaña en Deportes Iquique, un nacido en U Católica se acerca al Curi.

El Curi se mueve por una “sandía calada” en el mercado

Curicó Unido ya inició acercamientos para fichar a Juan Pablo Gómez con miras a la temporada 2026 de Primera B. El nacido en la UC y también ex U de Chile jugó poco y nada este año en Deportes Iquique.

Juan Pablo Gómez este año jugando Copa Sudamericana / Photosport

“El jugador ya fue contactado por Damián Muñoz, quien le presentó el proyecto para la próxima temporada y le manifestó el deseo del club de contar nuevamente con él”, reportó el medio local MCU Pura Pasión.

Si bien Gómez arribó como uno de los experimentados este año a los Dragones Celestes, las lesiones y la inactividad le pasaron la cuenta y es un hecho que partirá de Iquique.

Gómez y su anterior ciclo en el Curi /Photosport

Por ello, en el Curi quieren un nuevo baile con el chileno nacido en Argentina, quien brilló en 2022 con la campaña en el Maule. Dicho año abrocharon clasificación histórica a Copa Libertadores 2023.

