Universidad de Chile

Formación de U de Chile para una “final” contra O’Higgins: dos bajas, una duda y dos cambios

Una duda: Gustavo Álvarez tiene prácticamente definida la formación de la U para intentar seguir en carrera por el Chile 2 contra O'Higgins.

Por Diego Jeria

La U ya tiene una idea de su formación contra O'Higgins.
Universidad de Chile y su entrenador, Gustavo Álvarez, comienzan a definir detalles de lo que será el partido de este domingo contra O’Higgins, un duelo directo por la Liga de Primera en la lucha por alcanzar y arrebatarle el Chile 2 para Copa Libertadores a Universidad Católica.

Los azules no han tenido una semana tranquila tras el histórico castigo y multa de la CMF al presidente de Azul Azul, Michael Clark, argumentando chanchullos y triangulaciones para adquirir la propiedad de la concesionaria.

Sin embargo, el DT y los jugadores intentarán abstraerse de lo directivo y seguir en batalla por el último boleto directo a la Copa Libertadores 2026. De igual forma Álvarez tiene algunas complicaciones en lo futbolístico.

Formación de la U contra O’Higgins

Lucas Assadi sigue siendo baja por lesión y Franco Calderón está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Además, la U ha evaluado las cargas de sus seleccionados que estuvieron con La Roja en los amistoso en Rusia: Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano.

Nico Ramírez se mantiene como reemplazante de Calderón en la U contra O’Higgins.

Pero todo indica que estos tres nombres serán de la partida: La U formará por ahora con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz (o Israel Poblete), Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en delantera.

Así las cosas, Ramírez asoma como líbero en reemplazo de Calderón, mientras Fernández vuelve a ser titular en el lugar de Assadi. Además, y respecto al partido contra Limache, regresa a la titularidad Maxi Guerrero. Contra el Tomate fueron de inicio Díaz y Poblete.

La U visita a O’Higgins este domingo 23 de noviembre, desde las 18:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 28 de la Liga de Primera. Uno o los dos se pueden caer de la lucha por el Chile 2.

