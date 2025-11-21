Coquimbo Unido se prepara para el duelo de este sábado, como local contra Deportes La Serena, por la fecha 28 de la Liga de Primera. Será clásico en la antepenúltima jornada del campeonato, con El Pirata como campeón anticipado frente al archirrival.

Pero no todo es alegría. Pese a que pone tranquilidad, el capitán y figura del campeón, Sebastián Galani, reconoció que no tiene claro su futuro y por ahora no hay claridad de un a renovación de contrato, el cual expira ahora en diciembre.

“Sí, termino contrato, son varios los jugadores que terminan contrato, eso se va a ver después. Lo que pasa es que es rara la situación de lograr el título cuatro fechas antes”, confirma Galani.

Incertidumbre, pero paños fríos

El mediocampista agrega: “pero le da más tiempo a la dirigencia y más tranquilidad a nosotros también. Hay pequeñas conversaciones, hay que ver qué piensan ellos, la idea que tienen”.

Galani, capitán del Coquimbo campeón, aún no sabe dónde jugará el 2026.

“Obviamente me encantaría quedarme porque soy de acá, más cómodo no puedo estar, creo que es una gran institución, pero tenemos que pensar de la misma forma. No sólo económicamente, sino en un proyecto, porque uno no se puede quedar sin ver lo de atrás”, sentenció Galani.

Galani, de 28 años, ha vestido la camiseta de Coquimbo en tres períodos, además de Universidad de Chile y Universidad Católica.

Este 2025 el mediocampista central registra 21 partidos por Liga de Primera y 7 por Copa Chile, con un total de 2.254 minutos y tres goles.