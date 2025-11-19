Es tendencia:
¿Se queda? Matías Palavecino enmarca campeonato con Coquimbo Unido con tatuaje gigante

El volante zurdo celebró a su modo el título con los piratas y lo presentará en el clásico ante La Serena.

Por Felipe Pavez Farías

Palavecino es buscado por los grandes del fútbol chileno
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTPalavecino es buscado por los grandes del fútbol chileno

Matías Palavecino se ha transformado en la pieza clave de Coquimbo Unido. El volante zurdo fue determinante en la campaña dirigida por Esteban González y que consiguió el primer título del club en 67 años de historia. 

El Mati fue fundamental en los momentos claves y recalcó que quiere cerrar a lo grande la temporada 2025. “Este grupo se acostumbró a ganar, quiere seguir rompiendo récords. Nos pusimos en la cabeza que teníamos que seguir demostrando y lo hicimos hoy, fuimos justos vencedores. Demostramos que por algo somos campeones”, indicó a ESPN. 

El tema es que ahora quedan solo tres partidos y uno de los más importantes será este sábado en el clásico ante La Serena. Lo que ya tiene un particular condimento debido a que los granates no realizarán el pasillo a los campeones. 

Pero en el Barbón no se preocupan por el tema. A tal punto que Palavecino presentará su nuevo tatuaje para celebrar el primer título de Coquimbo Unido. El volante estuvo siete horas bajo sesión con el tatuador de la zona Iván Calderón para retratar está importante consagración. 

En el tatuaje se aprecia la copa de la Liga de Primera, el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, la bandera de Argentina y la Cruz del Tercer Milenio, dejando en claro su identificación con Coquimbo y con la ciudad que lo vio consagrarse. “Quería que quede en mi piel Coquimbo, la copa y me tatué el estadio”, confesó a Vistazo Deportivo. 

¿Dónde jugará Matías Palavecino en 2026?

El volante Matías Palavecino termina contrato a finales del 2025 con Coquimbo Unido. Por lo que se transformará en el gran atractivo del mercado de fichajes en Chile. Entre los candidatos asoman Universidad de Chile, la UC y O’Higgins. Aunque ha recalcado que la prioridad la tendrá el elenco pirata para mantenerse de cara a la Copa Libertadores. 

