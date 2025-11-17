El mercado de fichajes del 2026 poco a poco comienza a tomar fuerza. Una de las figuras de la Liga de Primera hace que dos grandes como Universidad de Chile y Universidad Católica, peleen por él.

Los Leones y Cruzados luchan en la parte final de la presente temporada para meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores. Quien logre los pasajes, sabe que debe reforzarse a la altura de la competición de clubes más importante de América.

El jugador que buscan U. de Chile y U. Católica

Coquimbo Unido fue sin dudas el mejor equipo del fútbol chileno en el 2025. Los dirigidos por Esteban González lograron el título con cuatro fechas de anticipación y dieron la vuelta olímpica en el campeonato nacional por primera vez en su historia.

Gran parte de la consecución del título es gracias a Matías Palavecino. El talentoso volante argentino de 27 años ha disputado 36 partidos en este año, anotando 7 goles y entregando 14 asistencias. Estos números seducen a cualquiera, incluso a los grandes.

De acuerdo a Radio Cooperativa, Universidad de Chile y Universidad Católica están interesados en fichar a la figura de los Piratas. Según detallan, Palavecino finaliza contrato al término de esta temporada, por lo que no tendría un costo mayor para estos clubes.

Palavecino ha sido la figura de Coquimbo. Imagen: Photosport

Como ambos equipos universitarios están peleando por el cupo directo a la Copa Libertadores, quien logre quedarse con esta plaza contará con más dinero fresco para poder tentar al volante argentino.

Matías Palavecino surgió en Rosario Central y tras no lograr su consolidación en el fútbol de su país, llegó a Coquimbo Unido donde mostró todas sus condiciones. Ahora son dos grandes los que luchan por su fichaje e ir al torneo de clubes más importante de América. Bonito cierre de temporada.