Universidad de Chile tendrá importantes bajas para el domingo, cuando deba visitar a O’Higgins en un duelo trascendental en la Liga de Primera 2025, que puede marcar la lucha del último objetivo que puede alcanzar el cuadro azul.

Esto, porque los de Rancagua, al igual que Universidad Católica, son rivales directos para el Chile 2, que da la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por lo mismo, Gustavo Álvarez debe resolver el gran drama de la semana, con la ausencia, al menos hasta el jueves, de los seleccionados nacionales: Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano.

Pero no son sólo ellos, porque tampoco contará con el suspendido y lesionado Lucas Assadi y el castigado Franco Calderón, donde hay un jugador que se apunta para reemplazarlo: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez se apunta como el reemplazante en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Quién reemplazará a Franco Calderón en U de Chile?

Así al menos lo dieron a entender en radio Cooperativa, una vez que explicaron del regreso a los entrenamientos esta jornada en Universidad de Chile, donde ya se mira el reemplazo para Calderón.

Si bien la idea es recién para la formación titular el viernes, cuando se haga la evaluación de los jugadores que vienen desde la selección chilena, el caso del central ya tiene una claridad.

Esto, porque apuntan a Nicolás Ramírez como la pieza clave, para trabajar en una defensa con Israel Poblete y Matías Zaldivia, dependiendo cómo vuelve Hormazábal.

Una de las grandes oportunidades que puede tener Ramírez, quien todavía no firma la renovación de contrato con la U, en una temporada donde no ha podido confirmar su titularidad.

