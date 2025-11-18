Colo Colo regresa a la cancha este fin de semana para disputar un crucial duelo válido por la fecha 28 de la Liga de Primera. Este encuentro es decisivo para el Cacique, que busca volver en los puestos de clasificación a copas internacionales, por lo que un triunfo ante su rival, Unión La Calera, es fundamental.

En este contexto, se confirmó que el Estadio Monumental contará con un aforo autorizado de 36 mil personas para recibir al conjunto calerano, manteniéndose cerrada únicamente la tribuna Magallanes.

Bajo este panorama, el elenco de Macul dio a conocer en las últimas horas a través de redes sociales todos los detalles de la venta de entradas para el partido de este fin de semana. Un punto importante a destacar es el estreno de una nueva preventa con precios a solo mil pesos. Conoce todos los pormenores a continuación.

Colo Colo vende entradas a $1.000 vs. La Calera

A través de sus redes sociales, Colo Colo informó que la venta de entradas para el duelo entre los albos y los ‘cementeros’ comenzará este martes 18 de noviembre en los siguientes horarios:

Canje de accionistas comenzará a las 15:00 horas , misma hora que la venta de entradas para socios del Club Social y Deportivo Colo Colo.

comenzará , misma hora que la A las 19:00 horas inicia la NUEVA preventa TENPO, el cual lanzará un ofertazo para los clientes TENPO con las primeras entradas a un precio de $1.000.

el cual La venta de público general, en tanto, comienza a las mismas 19:00 horas, sin restricción de pago y con precio normal.

La venta se realizará una vez más a través del sistema Puntoticket y desde Colo Colo anuncian que todos los hinchas que adquieran su entrada deben estar inscritos en el Registro Nacional de Hinchas.

