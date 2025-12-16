Colo Colo quedó completamente remecido cuando Arturo Vidal dio su parecer en torno a Fernando Ortiz una vez que los albos se quedaron fuera de cualquier competencia internacional para 2026. El Cacique le puso punto final a la Liga de Primera con una amarga derrota frente al Audax Italiano.

Por eso mismo, la plana mayor de Blanco y Negro tendrá ardua tarea en el mercado de fichajes, donde ya comunicaron novedades importantes, como despedir a cuatro jugadores: Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Mauricio Isla y Óscar Opazo.

Dos defensores centrales y un par de laterales derechos que ya no corren en la consideración de Ortiz. En ese contexto, un legendario ídolo colocolino sacó la voz para analizar este distanciamiento. “Los técnicos cuando empiezan la pretemporada hablan con todas los futbolistas”, dijo Marcelo Barticciotto en ESPN.

Fernando Ortiz y Arturo Vidal han tenido algunos desencuentros en Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

“Les dicen qué pretenden de ellos, normalmente pasa. La mayoría hablan. Se va a tener que sentar a conversar con Arturo Vidal”, marcó el Barti en el panel de ESPN F90 Chile. Según el icónico “7” devenido en comentarista deportivo, esa charla puede ser determinante.

Barticciotto analiza las variables del lío entre Vidal y Ortiz en Colo Colo

Para Marcelo Barticciotto, no son muchas las opciones de resolución para este conflicto entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz, quien claramente no tiene al “23” como uno de los titulares de su mediocampo. Por eso mismo, el ídolo del Eterno Campeón piensa que es necesario una conversación.

“Le puede decir que lo tiene en cuenta o que la va a tener que remar de atrás. No te puedo asegurar la titularidad. Hay que ver la decisión que tome Vidal porque todavía no se reunieron”, expuso Barti, quien tiene algunas dudas de cómo pueda resolverse esta situación.

Fernando Ortiz tiene una aspereza que limar con Arturo Vidal. (Felipe Zanca/Photosport).

En tanto, Vidal también se quejó por la salida del Huaso Isla, otra decisión en la que seguramente el Tano Ortiz tuvo algún grado de injerencia. El siguiente encuentro de ambos podría darse el 3 de enero, cuando está pactado el regreso a los trabajos del cuadro albo.

Así terminó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo finalizó la Liga de Primera 2025 en la 8° posición, fuera de todos los puestos de clasificación a las copas internacionales.

