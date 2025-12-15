Es tendencia:
Elecciones presidenciales

Arturo Vidal sorprende y postula a un excompañero de la Roja como ministro del Deporte

Arturo Vidal fue el futbolista que más atento estuvo a las Elecciones Presidenciales. Y tuvo esta idea para el Ministro del Deporte.

Por Javiera García L.

Arturo Vidal fue el futbolista que más estuvo atento al triunfo de José Antonio Kast sobre Jeannette Jara en la carrera presidencial. “Hoy por primera vez fui partícipe de las Elecciones Presidenciales en mi país“, celebró el King en sus redes sociales.

“Chile decidió a su nuevo presidente y la democracia es lo principal. Solo espero que cumpla con sus promesas y siempre aspiremos a ser un país mejor”, sumó.

El King hasta enfrentó a un seguidor que lo increpó por su “apoyo” al candidato del Partido Republicano. “Jamás he dicho cuál es mi voto (…) Pueden juzgarme porque no fue mi mejor año, pero jamás permitiré que me juzguen por sentirme feliz por ser parte de la democracia“, dijo.

Pero nada terminaría ahí, porque el volante también publicó una fotografía generada por inteligencia artificial en donde él mismo aparece con la banda presidencial. Y fue en ese contexto que postuló a un compañero de la Generación Dorada para el nuevo Gobierno.

Arturo Vidal postula a Claudio Bravo como ministro del Deporte

Que el ministro del Deporte sea Claudio Bravo“, le escribió un seguidor a Arturo Vidal. El portero era la carta de Evelyn Matthei en su candidatura. La respuesta del King no demoró en llegar: “Síiii”.

Los otros comentarios no fueron tan positivos. “Dedícate a jugar mejor, que harta decepción fuiste el 2025“, dijo una usuaria. “Si gobiernas como jugaste este año, prefiero votar por el Pastor Soto“, bromeó otro.

