El paso de Jorge Almirón por el fútbol chileno, particularmente por Colo Colo durante un año y medio, dejó huella. No sólo con una racha histórica que le permitió alcanzar a Universidad de Chile para ser campeón. Sino también por lo que hizo dentro y fuera de la cancha.

Es tal el legado que dejó el trasandino en nuestro balompié, que existe una norma dentro del reglamento de la ANFP que tiene su nombre, para prohibir a los entrenadores sancionados asistir físicamente al estadio durante los partidos de su equipo.

En esta temporada, la última “víctima” de la famosa Ley Almirón fue Patricio Almendra, entrenador de Deportes Concepción, quien debió ver en un hotel de Calama el agónico triunfo ante Cobreloa para subir a Primera. Precisamente este profesional aprovechó una entrevista con Radio ADN para pegarle al trasandino.

DT de Concepción le pega sin asco a Almirón

“Uno como entrenador no asesina a nadie como para que te dejen encerrado en un lugar, sin poder celebrar con tu equipo. Es una medida muy extrema, no le veo sentido”, expresó el Pato, para luego exigir a la ANFP que cambien la normativa.

“Se debería modificar la regla, para que el técnico esté en el estadio, por lo menos en una caseta y con un personero del equipo rival si quieren. Imagínate, me tocó ver una final desde una habitación y no pude ingresar al estadio para celebrar con mis jugadores. Eso lo encuentro una estupidez“, agregó.

Finalmente, el técnico de Concepción repasó a Almirón, el culpable de esta ley, al decir que “no entiendo por qué tenemos que ‘pagar el pato’ por el error de un técnico extranjero que vino e hizo lo que hizo. No lo justifico, tampoco lo crucifico, pero no podemos pagar el pato todos los entrenadores”.

¿Cómo fue el paso del argentino por Chile?

Jorge Almirón dirigió a Colo Colo entre enero del 2024 y agosto del 2025. En su paso por el club dirigió 84 juegos, donde logró 40 victorias, 23 empates y 21 derrotas, con un rendimiento del 56,75 por ciento. Ganó la Supercopa y el Campeonato Nacional del año anterior.

Los números de Almendra en 2025

En su segunda oportunidad como entrenador de Deportes Concepción, el ex mediocampista consiguió siete victorias, cinco paridades y tres caídas, con un desempeño del 57,78% y un ascenso a Liga de Primera.

