Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

“Vino e hizo lo que quiso”: DT de Concepción le pega sin asco a Jorge Almirón

Patricio Almendra recordó que no pudo estar en la final de la Liguilla ante Cobreloa por la normativa impuesta tras la denuncia de la U en 2024.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Patricio Almendra, DT de Concepción, atacó sin piedad a Jorge Almirón
© PhotosportPatricio Almendra, DT de Concepción, atacó sin piedad a Jorge Almirón

El paso de Jorge Almirón por el fútbol chileno, particularmente por Colo Colo durante un año y medio, dejó huella. No sólo con una racha histórica que le permitió alcanzar a Universidad de Chile para ser campeón. Sino también por lo que hizo dentro y fuera de la cancha.

Es tal el legado que dejó el trasandino en nuestro balompié, que existe una norma dentro del reglamento de la ANFP que tiene su nombre, para prohibir a los entrenadores sancionados asistir físicamente al estadio durante los partidos de su equipo.

En esta temporada, la última “víctima” de la famosa Ley Almirón fue Patricio Almendra, entrenador de Deportes Concepción, quien debió ver en un hotel de Calama el agónico triunfo ante Cobreloa para subir a Primera. Precisamente este profesional aprovechó una entrevista con Radio ADN para pegarle al trasandino.

Tras ponerlo en duda luego del ascenso: Concepción confirma a su técnico para 2026

ver también

Tras ponerlo en duda luego del ascenso: Concepción confirma a su técnico para 2026

DT de Concepción le pega sin asco a Almirón

“Uno como entrenador no asesina a nadie como para que te dejen encerrado en un lugar, sin poder celebrar con tu equipo. Es una medida muy extrema, no le veo sentido”, expresó el Pato, para luego exigir a la ANFP que cambien la normativa.

Se debería modificar la regla, para que el técnico esté en el estadio, por lo menos en una caseta y con un personero del equipo rival si quieren. Imagínate, me tocó ver una final desde una habitación y no pude ingresar al estadio para celebrar con mis jugadores. Eso lo encuentro una estupidez“, agregó.

Finalmente, el técnico de Concepción repasó a Almirón, el culpable de esta ley, al decir que “no entiendo por qué tenemos que ‘pagar el pato’ por el error de un técnico extranjero que vino e hizo lo que hizo. No lo justifico, tampoco lo crucifico, pero no podemos pagar el pato todos los entrenadores”.

Publicidad

¿Cómo fue el paso del argentino por Chile?

Jorge Almirón dirigió a Colo Colo entre enero del 2024 y agosto del 2025. En su paso por el club dirigió 84 juegos, donde logró 40 victorias, 23 empates y 21 derrotas, con un rendimiento del 56,75 por ciento. Ganó la Supercopa y el Campeonato Nacional del año anterior.

Los números de Almendra en 2025

En su segunda oportunidad como entrenador de Deportes Concepción, el ex mediocampista consiguió siete victorias, cinco paridades y tres caídas, con un desempeño del 57,78% y un ascenso a Liga de Primera.

Publicidad
Lee también
¡Alarma en Colo Colo! Un viejo conocido de Argentina viene por Aquino
Colo Colo

¡Alarma en Colo Colo! Un viejo conocido de Argentina viene por Aquino

¿Almirón se lleva a Arturo Vidal desde Colo Colo a Rosario Central?
Vidal

¿Almirón se lleva a Arturo Vidal desde Colo Colo a Rosario Central?

Mercado: siente afecto por Almirón y afina su regreso al fútbol chileno
Chile

Mercado: siente afecto por Almirón y afina su regreso al fútbol chileno

Ex figura de O'Higgins revela el club en el que le gustaría jugar
Chile

Ex figura de O'Higgins revela el club en el que le gustaría jugar

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo