Día domingo de elecciones presidenciales y uno que llamó la atención fue el ex candidato a La Moneda, Franco Parisi. El líder del Partido de la Gente se puso múltiples camisetas del fútbol chileno, entre ellas la de Deportes Concepción.

El político fue viral en TV tanto vistiendo de lila, de Cobresal y yendo a votar hasta con la polera de Provincial Osorno. Y además de sacudir las redes sociales, un emblema del Conce salió al paso por la acción política del candidato.

Se trata de Patricio Almendra, ídolo, DT y artífice del ascenso del León de Collao a la Liga de Primera. El ratificado entrenador del Conce fue consultado sobre la maniobra de Parisi y no dudó en dar su radical opinión.

Almendra responde a la camiseta de Concepción de Parisi

Patricio Almendra habló de la actualidad de Deportes Concepción con Radio ADN. Ahí, fue consultado sobre la maniobra política de Franco Parisi, quien ocupó la camiseta en una de sus entrevistas en día de elecciones presidenciales.

“No lo vi. Siento que todo lo que es política no debería mezclarse con los clubes, el fútbol es transversal. Mientras exista democracia, cada uno elegirá lo mejor para el país”, dijo el DT lila.

Posteriormente a la entrevista en Canal 13, el eterno candidato presidencial fue a sufragar ocupando la remera de Provincial Osorno. Ahí aclaró que tiene muchas camisetas y las colecciona, entre ellas, la de Rubén Martínez en Colo Colo, integrante de su partido.

Parisi votando el pasado domingo /Aton Chile

En lo futbolístico, Deportes Concepción ya abrochó otro refuerzo. Se espera en las próximas horas se haga oficial el regreso de Ignacio Mesías, quien fue goleador y figura en 2024, donde este año jugó en U. La Calera.

