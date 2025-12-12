Deportes Concepción es de Primera y rápidamente se mueven para armar un plantel competitivo en la máxima categoría. Es que saben que deben apuntarle con los refuerzos para no sufrir con el descenso, considerando todo lo que les costó volver.

Es ahí donde el elenco lila se quiere ir a la segura con valores conocidos desde la Primera B, torneo donde brillaron este 2025. Precisamente, la gran joya del mercado en la división pertenece a San Luis de Quillota, donde el Conce quiere reforzarse.

Con prometedora campaña y brillando a su corta edad, Martín Carreño ya despertó el interés de elencos de la Liga de Primera. Humberto Suazo sabe que las grúas vienen por él y difícilmente lo pueda retener en la Primera B.

Así avanza Concepción en el mercado

Deportes Concepción tomó la delantera rumbo al fichaje del delantero Martín Carreño. El joven delantero de 20 años viene de una dura lesión en Quillota, previo a impecable campaña en la Primera B.

“Deportes Concepción quiere a Martín Carreño e hizo una oferta para comprar un porcentaje del pase del delantero, actualmente en San Luis de Quillota. El futbolista ve con buenos ojos que se dé este movimiento”, avisó el periodista César Merlo.

Justamente, el delantero también había despertado el interés de otros elencos de la Liga de Primera, como O’Higgins de Rancagua. Es un hecho que en San Luis no seguiría, dada su proyección y nivel.

El ariete lleva su corta carrera vistiendo los colores del canario. En la reciente temporada jugó 25 partidos y anotó dos goles. Uno de sus tantos dio la vuelta en redes sociales, con tremenda jugada ante La Serena en Copa Chile.

El golazo Maradoniano de Carreño:

