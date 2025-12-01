Es tendencia:
Fútbol Femenino

Hijas del Chupete Suazo celebran con U de Chile en el estadio Monumental: clasificación ante Colo Colo y beso al escudo

Arantza y Grettel se metieron en la final del Juvenil Femenino con la U, frente a Colo Colo en el estadio Monumental. Las hermanas Suazo festejaron hasta con beso a la camiseta.

Por Diego Jeria

El festejo de Arantza y Grettel con la U en el estadio Monumental.
Universidad de Chile se instaló en la final de la Liga Femenina Juvenil tras derrotar a Colo Colo por penales, en la semifinal del Torneo de Clausura… en la Cancha 2 del estadio Monumental. En el tiempo reglamentario el encuentro finalizó 2-2 y Las Leonas se pusieron desde los doce pasos por 6-5.

Y los festejos azules en la casa de Colo Colo tuvieron como protagonistas a las hijas de Humberto Suazo: Arantza y Grettel.

De hecho, fue Arantza Suazo quien marcó el penal del 5-4 parcial para la U, el antepenúltimo disparo de la tanda que puso a Universidad de Chile en la final del juvenil femenino.

＂Tengo el corazón dividido＂: Chupete Suazo reveló su cariño por U. de Chile gracias a su familia

El azul festejo de las hermanas Suazo en el Monumental

Si bien ya no es un misterio el corazón y sangre azul de las hermanas Suazo, no deja de ser llamativo por la historia de Chupete, identificado y crack con Colo Colo durante su carrera como delantero.

Arantza celebra clasificación de la U a semifinales de la juvenil, contra Colo Colo en el Monumental.

Tras la victoria y clasificación contra Colo Colo, Arantza celebró en el Monumental muy emocionada besando la U de su camiseta, mientras Grettel dedicó otra U con sus manos.

Cabe recordar que hace un tiempo el mismo Chupete reveló que “la verdad que ahora sí tengo el corazón dividido, porque el Chuy (el hijo menor) salió a la barra, se va al estadio a ver a la U, y las niñas juegan ahí, están desde los 15 años“.

U de Chile eliminada de Copa Libertadores Femenina: No pudo vencer a Deportivo Cali

“Una vez me llevaron al estadio a ver un partido de la U contra O’Higgins. Como que la gente me queda mirando, pero me dejó ver el partido y me pedían fotos súper respetuosos”, sentenció.

Grettel también festejó de azul en el Monumental.

