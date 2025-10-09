A diferencia de lo que hizo su par de Colo Colo, la única forma que tenía Universidad de Chile para seguir con vida en la edición 2025 de la Copa Libertadores Femenina era salir con una victoria de su duelo ante Deportivo Cali.

La misión era compleja, pues apenas logró rescatar empates sin goles ante los rivales más débiles del Grupo C, como Nacional de Uruguay y Libertad Limpeño de Paraguay, sin mostrar un buen funcionamiento y dejando muchísimas dudas en los hinchas.

La U se despide de la Copa Libertadores Femenina

Con el comienzo del encuentro, se vio que la dificultad que iban a tener las azules en el encuentro jugado en la localidad argentina de Banfield iba a ser grande, pues si bien controlaron la pelota, fueron incapaces de generar remates al arco.

Por el contrario, la defensa de la U se complicó bastante ante la exuberancia física del campeón colombiano. Tanto así que en el primer tramo del lance, la figura del juego era la arquera nacional Oriana Cristancho, con apenas 16 años.

Sin embargo, la portera cometió dos errores que terminaron costándole la Copa Libertadores al cuadro azul. Al minuto 7, un mal despeje con los puños le dejó el balón a Melanin Aponzá en el área chica para abrir el marcador. Luego, en los 60′, un remate por derecha de Kelly Ibargüen se coló en el palo de la meta.

Para colmo de males, la U recibió la primera expulsión en la edición 2025 de Copa Libertadores Femenina, luego que la delantera Franchesca Caniguán recibiera la tarjeta roja en los 85′ tras una fuerte infracción. Apenas llevaba 17 minutos en cancha. Un 2-0 que sentenció su eliminación.

Además, las azules firman su peor campaña en la historia de Copa Libertadores, pues en su quinta participación es la primera vez que queda afuera en la fase de grupos.

¿Cómo quedaron en la Tabla de Posiciones?

Producto de esta caída, Universidad de Chile termina el certamen continental como colista del Grupo D con apenas dos puntos. Deportivo Cali clasificó primera con siete, seguida de Libertad, que con tres empates se metió en cuartos de final.

